26 de abril de 2026

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Celebran en Carbonera Festival de las Aves Endémicas del Caribe

23 de abril de 2026 Yunielis Moliner Isasi
El Festival de las Aves Endémicas del Caribe se desarrolla en la comunidad de Carbonera con el propósito de fomentar la observación y conservación de las aves propias de la región.
Como parte del evento, se implementan diversas acciones educativas y de participación comunitaria, entre ellas la grabación de cantos de aves y la identificación de nuevas especies, promoviendo así el vínculo entre ciencia y comunidad.
Dentro del programa destaca  “La Ciencia en Tu Mirada”, un espacio de intercambio concebido para niños, jóvenes y adultos. Este encuentro incentiva la observación de aves, el aprendizaje colectivo y la conexión directa con las especies endémicas del Caribe, resaltando su valor ecológico e identitario.
La iniciativa se desarrolla en coordinación con la organización BirdsCaribbean y forma parte de una celebración que integra ciencia, cultura y participación comunitaria.

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