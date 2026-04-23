Puentes de palabras

El 23 de abril se abre como un puente tendido entre dos orillas del tiempo. En una, cabalga Don Quijote con su lanza al viento, persiguiendo molinos que se vuelven metáforas de la lucha humana contra lo imposible. En la otra, Hamlet sostiene la calavera y pregunta por el sentido de la existencia, como si el teatro fuese un espejo donde se reflejan las dudas eternas. Ese día, la ONU decidió unir las lenguas española e inglesa en una misma celebración, porque ambas encontraron en Cervantes y Shakespeare a sus arquitectos más luminosos.

Cervantes, soldado herido en Lepanto y cautivo en Argel, supo transformar cicatrices en páginas. Su pluma levantó un universo donde la locura se confunde con la cordura y donde Sancho, con su sabiduría terrenal, equilibra la fantasía de su amo. En sus novelas ejemplares palpita la vida cotidiana de un pueblo que ríe y sufre, y en su teatro se escucha la voz de un hombre que nunca dejó de buscar la libertad.

Shakespeare, actor y dramaturgo en Londres, convirtió el escenario en un cosmos de pasiones: celos que devoran como Otelo, ambiciones que arden como Macbeth, amores que se disfrazan en noches de verano. Sus sonetos, como pequeñas constelaciones, iluminan la intimidad del deseo y la fugacidad del tiempo. Ambos, desde sus trayectorias artísticas, dieron a sus lenguas un espejo donde la humanidad se contempla.

La designación de la ONU no es un gesto burocrático, sino un reconocimiento de que las palabras son barcos que cruzan océanos. El español y el inglés, con sus millones de hablantes, se levantan como columnas que sostienen la comunicación global. Cervantes y Shakespeare representan la raíz y la flor de esas lenguas: uno sembró la novela moderna, el otro dio al teatro una voz universal. En sus obras se funden la risa y la tragedia, la esperanza y la duda, como si ambos hubieran escrito con la tinta de la condición humana.

Celebrar este día es recordar que las lenguas no son solo instrumentos, sino territorios de imaginación. En cada frase de Cervantes late la ironía que desnuda la realidad; en cada verso de Shakespeare vibra la emoción que revela la fragilidad humana. Juntos, sus figuras nos enseñan que las palabras son puentes invisibles que unen culturas, siglos y corazones. Y así, cada 23 de abril, el mundo se detiene un instante para escuchar el eco de dos voces que, aunque nacidas en distintos horizontes, siguen dialogando en la eternidad.