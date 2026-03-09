Nominados René Fernández y Las Estaciones a los Premios Unima Cuba 2026

El Premio Nacional de Teatro, René Fernández Santana y el espectáculo titiritero Un rastro en las estrellas, de Teatro de Las Estaciones, resultaron nominados para los premios Unima Cuba 2026, que se entregarán durante el 16 Festitaller Internacional de Títeres, previsto para finales de este mes en la ciudad de Matanzas.

El Maestro de Juventudes, Fernández Santana, actor y director fundador de Teatro Papalote, fue seleccionado en la categoría de Personalidades, junto a los artistas también nominados Maribel López Carcasés y Julio Cordero.

En cuanto a los espectáculos, se escogió la obra dirigida y diseñada por los Premios Nacionales de Teatro, Rubén Darío Salazar y Zenén Calero, titulada Un rastro en las estrellas, adaptación del poemario Asteroide B612, del laureado escritor José Manuel Espino Ortega, el cual rinde homenaje al libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry.

Le acompañan en la nominación los espectáculos La noche más oscura del mundo, del grupo Los Cuenteros; y El Pilco de oro, del Guiñol de Cienfuegos.

El jurado del Premio Unima Cuba 2026 estuvo integrado por Erduyn Maza, Norge Espinosa, Arneldy Cejas, presidente, vicepresidente y secretario general de Unima Cuba, respectivamente; Marilyn Garbey, presidenta de la Sección de Artes Escénicas de la UNEAC y la teatróloga Isabel Cristina López Hamze, profesora de la Universidad de las Artes. Asistió como invitado Nevalis Quintana, secretario de la Sección de Teatro para Niños de la UNE.