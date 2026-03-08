Jovellanos: El que siembra su maíz

JOVELLANOS.- En tierras de la empresa Vladimir I. Lenin crecen las primeras hectáreas de un maíz híbrido de alto rendimiento, un proyecto que intenta reducir la dependencia externa de materias primas para la alimentación animal.

“Hoy tenemos un plan de 410 hectáreas, pero pretendemos llegar a las 800 hectáreas”, declaró al Canal Caribe Yuri Enrique Rivera Inga, director general de esta empresa agropecuaria.

Agregó que el proyecto tiene una duración de tres años, tiempo en el que se evaluará la adaptabilidad y el rendimiento del maíz híbrido en las condiciones cubanas.

La iniciativa debe tener impacto directo en la disponibilidad de pienso para la masa animal y, en consecuencia, en la producción de carne, leche y huevos para el pueblo, según Jorge C. González Torrecilla, vicepresidente del Grupo Empresarial Agrícola (GAG).

En un artículo publicado en la web del Ministerio de la Agricultura, Gonzáles Torrecilla se refirió a la opinión de productores, para quienes, lejos de estar en presencia de una apuesta exclusivamente tecnológica, el éxito del cultivo descansa en la combinación de la calidad de la semilla con la pericia de los hombres y mujeres que trabajan la tierra.

Uno de las claves, considera, está justamente en la selección de productores como Hanoy Cruz Sánchez, con 66 de las 120 hectáreas de su finca dedicadas a este maíz híbrido, un hombre que asocia el progreso de la plantaciones al factor humano, si bien son fundamentales los insumos y las tecnologías aportadas por el proyecto.

En la empresa Vladimir I. Lenin esperan superar las 6.0 toneladas (t) de rendimiento por hectárea (ha), potencial genético descrito para este tipo de maíz, algo muy esperanzador para un país donde el promedio ronda las dos t y eso en los casos de mejores resultados.

Con seis Cooperativas de Créditos y Servicios y cinco Unidades Básicas de Producción Cooperativa, esta empresa alcanza anualmente alrededor de 15 mil t de productos agrícolas, algunas de las cuales destinan al abastecimiento del municipio.

Fotos: Tomadas de la web del Ministerio de la Agricultura.