Cuba repite la fórmula y obtiene su segunda victoria

El equipo de Cuba logra su segunda victoria en el Sexto Clásico Mundial de Béisbol frente a su similar Colombia en San Juan, Puerto Rico.

Con marcador de siete carreras por cuatro los cubanos se impusieron al equipo de la tierra del café y dieron otro paso más en el camino de la clasificación a cuartos de final.

Foto tomada de internet.

La ofensiva cubana fue liderada por cuadrangulares de Ariel Martínez con dos corredores en base y Erisbel Arruebarruena en solitario.

El jugador matancero, Ariel Martínez quien fue duramente criticado por los seguidores del béisbol sobre su inclusión en la nómina del equipo Cuba respondió de la mejor manera, en el terreno de juego bateando de 7-3 entre los dos juegos e impulsando tres carreras.

El pitcheo cubano no se mostró dominador en el encuentro, propiciando 10 bases por bolas y permitiendo siete hits. Los colombianos no castigaron el descontrol desde el montículo y cedieron el encuentro.

El Team Asere se medirá ante Puerto Rico este lunes a las siete de la tarde horario de Cuba, para seguir en la lucha por el boleto de clasificación.