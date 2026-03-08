Marzo literario en Matanzas: encuentros con las letras de ayer y de hoy

Abel González Fagundo mereció el premio del concurso provincial Bonifacio Byrne, según se dio a conocer durante a tertulia Los libros que nos unen, como parte del programa de la jornada Marzo literario, en la ciudad de Matanzas.

“Es un texto que tiene como referencia a Fernando Pérez que es un director de cine. Tiene muchas implicaciones también con las ideas de Bonifacio Byrne y La Habana.

“Es una sorpresa, una buena sorpresa, porque se trata de un texto que pertenece a ese tipo de libros extintos que uno va escribiendo en el camino. Yo quería romper un poco la idea solo de la película. Hay un momento en el que un martillo taladra mucho.

“Quise imaginarme a Martí atravesando esa ventana con un caballo, por eso el poema termina con la cámara que dejó de filmar porque los tiempos no coincidieron. Feliz, todo el mundo es feliz con un premio, independientemente de lo que sea, un premio siempre lo es. Muy contento”.

Según trascendió se trata de un texto cuyo autor demuestra su destreza al asumir el riesgo de buscar la belleza, en un entorno agreste, sin caer en la comodidad de apelar a un lenguaje tradicional y atractivo para, de esta manera, contar tanto el desaliento como la esperanza, con las palabras que la realidad nos dicta y no con la falsa pasarela por donde desfilan los versos edulcorados y efectistas.

Con una visualidad que rinde homenaje al maestro Fernando Pérez, el autor nos recuerda que silbar es soñar y tener valor es escribir el poema aunque la vida se empeñe en silenciarnos.

El jurado, integrado por Israel Domínguez, Mae Roque y Eduardo Daniel González, otorgó también menciones a las obras Desnudos y malditos, de José Lázaro Dean Galvani; Como a las piedras, de Azari Héctor; Entre tacones y peces, de José Germán; Declaración, de Lianet Fundora y Réquiem por un útero, de María de los Ángeles Horta.

Por la alta calidad de los 29 textos presentados, por primera vez, los responsables de la selección eligieron a 6 finalistas que resultaron en las menciones y el premio.

“Todas las obras presentadas tenían un nivel, no completamente parejo, pero sí alto. Los textos que escogimos como finalistas eran lo más brillante de lo que había, su calidad era superior. En ellos se aprecia un trabajo más acabado de los autores y mayor madurez poética.

“Fotogramas, el texto de Abel González Fagundo que mereció el premio, era el mejor poema, el más acabado, mejor escrito en cuanto a los elementos que usa, el lenguaje, la utilización de las imágenes, las metáforas, el mensaje, el texto como tal, o sea, el discurso poético era muy superior que el resto de los poemas”, resumió Mae Roque.

“El jurado tuvo en cuenta las 29 obras presentadas al concurso, entre las que sobresalía una calidad extraordinaria. Fue bastante difícil seleccionar los seis textos finalistas y, entre ellos, al ganador”, agregó Eduardo Daniel González.

Asimismo, felicitaron a los participantes por escoger el hermoso camino de la poesía, camino que ha de llevarse con entrega, sensibilidad, humildad, aprendizaje y rigor. Reconocieron también que no solo en las obras finalistas de este certamen se encontraron virtudes y aciertos, lo cual demuestra la existencia de un talento que espera por la dedicación necesaria para su crecimiento.

En la biblioteca provincial Gener y Del Monte el investigador, escritor y biógrafo Urbano Martínez Carmenate, Premio Nacional de Historia, ofreció una charla vinculada a aspectos poco conocidos de la vida y obra de Bonifacio Byrne, “una figura muy importante en la literatura y la historia de Cuba.

“Byrne era un niño cuando empezó la guerra de 1868, tenía apenas siete años y ya desde entonces en el gran colegio donde estudió, El Porvenir, en Pueblo Nuevo, les hablaban de las figuras de la independencia. Esto después se reflejó en toda su poesía.

“Cuando empieza a escribir y desarrolla sus primeros poemas se está produciendo en Cuba un cambio de tendencias literarias, del Romanticismo al Modernismo, corriente que marca el inicio de la independencia literaria e intelectual en América.

“En ese contexto publica Excéntricas, en 1893, que recoge la atmósfera del Modernismo; pero después, por circunstancias históricas, se dedicó a la poesía patriótica y no podemos verlo como una torcedura en su evolución literaria sino como el hombre que, además de poeta, es un ciudadano que está cumpliendo con la Patria haciendo la poesía que se necesita en apoyo a la independencia.

“Después tuvo momentos muy importantes como Mi bandera, texto en el cual interpreta el dolor del pueblo de Cuba ante la ocupación norteamericana. En 1901, cuando se discute la Enmienda Platt, escribe ese gran poema tan poco conocido, Lasciate, una elegía a Cuba, dedicada a Juan Gualberto Gómez que está defendiendo la independencia de la patria en la asamblea constituyente.

“Es un poema que rompe con todo, con las rimas, con su forma de hacer, es la única ocasión en que hizo verso libre. Parece que su pasión patriótica era tan fuerte que rompió todas las normas y todos los códigos que hasta entonces él mismo había establecido para su poesía.

“Dos décadas después es proclamado Poeta Nacional de Cuba en consideración a esa trayectoria como poeta patriótico desde el siglo XIX. Es una figura imprescindible en nuestra cultura y para honor de todos nosotros, en homenaje a su figura y a su obra se celebra el 3 de marzo el Día del Poeta en Cuba”.

Especialistas de institución mostraron a los presentes las obras Excéntricas y Efigies, libros que se conservan en el departamento de Fondos Raros y Valiosos, así como la antología poética A la bandera.

El proyecto Concilio de las aguas se dedicó también al Día del Poeta, con música y poemas, entre otros autores, de Agustín Acosta, Digdora Alonso, Dulce María Loynaz, Fina García Marruz, Federico García Lorca, Mirta Aguirre y Carilda Oliver Labra.

En la tarde se dedicó un coloquio con la participación de importantes especialistas, dedicado al Doctor Ercilio Vento Canosa, Historiador de la Ciudad de Matanzas.

El 3 de marzo, Día del Poeta, inició con la ubicación de una ofrenda floral a Bonifacio Byrne en el Monumento a la Bandera, momento en el que el poeta Alfredo Zaldívar, Premio Nacional de Edición, director de Ediciones Matanzas y uno de los organizadores de la jornada declamó versos del primer Poeta Nacional de Cuba.

Intervinieron también, a propósito del 165 aniversario de su natalicio del autor del poema Mi bandera, Vladimir Pérez Padrón, especialista de la Casa de Cultura Bonifacio Byrne y Leonel Pérez Orozco, Conservador de la Ciudad.

Estuvieron presentes asimismo Mayra Suárez, funcionaria del Comité provincial del Partido que atiende el sector de la Cultura; Osbel Marrero, director provincial de Cultura y el director del Centro provincial del Libro y la Literatura, Efrahím Pérez Izquierdo, escritores e intelectuales matanceros.

La jornada Marzo literario se extendió hasta el 8 de marzo con presentaciones de novedades literarias, ventas e intercambio de libros, encuentro de mujeres escritoras y lecturas.