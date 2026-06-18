Abierta exposición de una bisutería ancestral

La exposición del taller Bisutería Híbrida, impartido por el laureado diseñador Juan Carlos Jiménez Huerta, quedó abierta al público en la Casa Social de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas.

La muestra recoge una selección de trabajos de seis participantes, quienes presentaron sus creaciones en diversas modalidades artesanales.

Sobre las características de este taller, el profesor Jiménez Huerta indicó:

«La singularidad de este curso radicó en que se aprenden técnicas ascentrales. Se trabaja con cartón, papel, hilo, yute, con telas, trapillos. En cada clase se aprendió una técnica diferente. Conocieron una poco común en Cuba, que es la envoltura en espiral que se hace con cuerdas e hilos de colores que se van tejiendo en forma de serpiente para luego enrollarla y coserla al mismo tiempo hasta lograr collares hermosos y otras bisuterías de gran colorido».

En cuanto a la importancia del taller y de la exposición, la maestra y artista visual Leonor Jorge Vergara, expresó:

«Lo más relevante resulta que la muestra es fruto de un curso breve, con un grupo heterogéneo de jóvenes y personas de más edad y se da por primera vez a partir de la imaginación del profesor artista, en la búsqueda de formas disímiles en la bisutería artesanal.

«Pienso que las pequeñas obras alcanzaron un rango estético; se aprecia que poseen vocación artística. Felicito al profesor y a los alumnos y deduzco esto sea el camino para talleres posteriores que incrementen su destreza e imaginario».

La exposición del taller de Bisutería Híbrida estará abierta hasta finales de mes en la casa social de los artesanos artistas de Matanzas.