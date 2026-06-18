Jovellanos.- La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en este municipio visitó la finca de la joven campesina Yarianny, quien está asociada a la Cooperativa de Cr{editos y Servicios (CCS) Jorge Ricardo Masetti Blanco.

El encuentro sirvió de escenario para constatar el espíritu inquebrantable de los productores cubanos, quienes a pesar de las dificultades reafirman su compromiso con la producción de alimentos para el pueblo. La visita no solo fue un acto de apoyo, sino también un reconocimiento al esfuerzo diario que realizan en el campo para garantizar la soberanía alimentaria de la nación.

En el contexto actual, marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por la administración de los Estados Unidos, los campesinos cubanos han decidido no rendirse. Con las manos firmes en la tierra convierten cada surco en una trinchera más de la Revolución.

La finca de Yarianny se erige como un ejemplo vivo de resistencia, demostrando que pese a las restricciones para acceder a insumos, combustible y tecnología, la voluntad de producir prevalece sobre cualquier obstáculo externo.

Estos productores, desde su trinchera, defienden el proyecto social cubano y le dicen al mundo que Cuba no se rinde. La visita de la ANAP a esta finca es un símbolo de la unidad del sector campesino y su papel fundamental en la estrategia del país para enfrentar la crisis.

La historia de Yarianny y sus compañeros no es un caso aislado, sino el reflejo de una nación entera que se organiza desde las bases para resistir y avanzar, transformando las adversidades en oportunidades para innovar y crecer.

La finca de la joven asociada a la CCS es un bastión de la producción nacional. Con su labor diaria estos campesinos refutan las predicciones de fracaso y consolidan un mensaje de esperanza y firmeza. Su ejemplo trasciende las fronteras, mostrando al mundo que a pesar del asedio Cuba está firme en su determinación de construir un futuro próspero y sostenible, donde el campo juega un rol protagónico e insustituible.