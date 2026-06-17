Inicio perfecto para Argentina

Argentina inició con paso firme la defensa de su título en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse 3-0 a Argelia.

La vigente campeona controló el partido desde el comienzo y confirmó sus aspiraciones de luchar por una cuarta corona mundial.

La gran figura de la jornada fue Lionel Andrés Messi. El capitán argentino lideró la victoria con un hat-trick que marcó diferencias en el marcador y ratificó su vigencia en la máxima cita del fútbol internacional.

El encuentro tuvo un significado especial para el rosarino, quien disputó su sexta Copa del Mundo, una cifra al alcance de muy pocos futbolistas. Messi celebró la ocasión con una actuación determinante que quedará entre los momentos destacados del arranque del torneo.

Las tres anotaciones permitieron al delantero alcanzar los 16 goles en Copas del Mundo e igualar el récord histórico del alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la competición.

La actuación del capitán también reflejó el resultado de la intensa preparación realizada durante los últimos meses para llegar en óptimas condiciones a lo que ha anunciado como su última participación mundialista.

Con una imagen sólida en todas sus líneas y el liderazgo de Messi como principal referente, la selección dirigida por Lionel Scaloni envió un mensaje claro al resto de los aspirantes.

Argentina comenzó la defensa de su corona con autoridad y una de las grandes figuras del torneo ya acapara los titulares.