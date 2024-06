Abre con gala Festival Internacional de Poesía Ciudad de Matanzas 2024

La gala inaugural de Puentes Poéticos, Festival Internacional de Poesía Ciudad de Matanzas 2024, vaticinó lo que será este acontecimiento para la Atenas de Cuba, al ofrecer un exquisito programa, concebido a partir del espectáculo Concilio de las Aguas, en el cual, en esta singular ocasión, la poesía, la música y la danza enaltecieron su señorío en la Sala de Conciertos José White.

La velada, con guión y dirección de Alfredo Zaldívar Muñoa, inició con la actuación de la agrupación Nuestra América, dirigida por el maestro Luis Llaguno y ovacionada en su interpretación de la popular pieza Cantata, que dio paso a las palabras de apertura, tituladas Un nuevo puente para la ciudad en las voces de los poetas Maylan Álvarez e Israel Domínguez.

Como obsequio a los participantes continuó el performance, pues se escuchó el poema La ciudad en los ojos, obra de Zaldívar, que motivó la entrada a escenario de la legendaria cantante Anneris Cánovas, con la melodía Luna sobre Matanzas, de Frank Domínguez, acompañada a la guitarra por Vicente Hernández.

La emoción se acrecentó al comenzar la ronda de lectura de poemas a cargo de los yumurinos Maylan Álvarez, Náthaly Hernández, Leymen Pérez, Daniel Cruz y Derbys Domínguez.

Fue con las obras de los Premios Nacionales de Literatura, Nancy Morejón y su poema Madre junto al titulado Yo te espero, de Miguel Barnet, para seguir con los textos: Fobia, del palestino Najwan Darwish; Prodigio, del argentino Daniel Calabrese, así como se disfrutaron los versos Ante el menor descuido de la nieve…, del cubano Víctor Rodríguez Núñez, radicado en Estados Unidos; la traducción de la estadounidense Katherine M. Hedeen, del texto Rojo profundo y como sorpresa un mensaje poético de la amiga eterna de Matanzas, la escritora y fotógrafa norteamericana Margaret Randall.

Se declamaron también las composiciones de los Premios Casa de las Américas, Luis Lorente, Reinaldo García Blanco y Luis Manuel Pérez Boitel y de Roberto Méndez, Charo Guerra y Yunier Riquenes.

Especial fue la actuación de la maestra Liliam Padrón y su coreografía de la pieza A una heroína de la Patria, con música de Sara González y versos de Fina García Marruz, dedicada a la extraordinaria Haydée Santamaría.

Canciones cálidas y melodiosas de varias naciones latinoamericanas en la voz de Olga Margarita Muñoz, acompañada por Mario Guerrero, aportaron brillo al espectáculo, al cual se unió de nuevo Nuestra América con sus aclamadas piezas Cantares, Claustros de mármol y Let it be.

Destacó por su excelencia la Camerata José White, dirigida por el maestro Bienvenido Quintana, por su atinado repertorio de partituras de esta región del hemisferio, entre las cuales resaltaron Adiós, Nonino, Orange Blossom Special y Sambason.

Un singular tributo ofreció a los poetas que ya no están, Israel Domínguez, con una invocación a su presencia inolvidable en la historia matancera.

Asistieron a la cita, Osbel Marrero, director provincial de Cultura, Efrahím Pérez Izquierdo, director del Centro provincial del Libro y la Literatura, miembros de la presidencia de la UNEAC, de la AHS y otras personalidades.

La gala inaugural de Puentes Poéticos, Festival Internacional de Poesía Ciudad de Matanzas 2024, concluyó con la emotiva declamación de Alfredo Zaldívar del poema La tierra, emblemática obra de nuestra Carilda Oliver Labra.

Es poeta, escritora, fotógrafa, militante feminista y activista social. Es autora de más de 150 libros de poesía, ensayo e historia oral.