Alfonso Llorens Caamaño, el artista que se reinventa a cada trazo (+fotos)

Imagínate está compuesta por seis obras. Se trata de la muestra personal del artista Alfonso Llorens Betancourt, inaugurada en el bar-galería Artys.

Resulta interesante y significativo dentro de la obra del casi nonagenario creador quien ha dedicado a la pintura sus últimas seis décadas de vida, la voluntad de autosuperarse, de imponerse ante las limitantes propias de la edad y de la existencia.

“Como ya no tengo el control que requiere pintar un cuadro y no me puedo desligar de las artes plásticas, incursioné en el arte abstracto que es más libre y me siento súper cómodo.

“Creo que si no pinto me muero. Me siento bien; la gente me aprecia mucho. A mi casa van muchos turistas y se llevan mis cuadros. Estoy contentísimo, feliz, feliz. Mientras me queden fuerzas seguiré creando para que el público lo disfrute”.

Llorens Caamaño poco a poco fue perdiendo la vista de los años mozos, pero nunca se alejó de la pintura, sino que encontró alternativas para continuar entre pinceles y lienzos.

De ser un paisajista reconocido dentro y fuera del país incursionó en el arte abstracto figurativo y hoy resalta la cantidad y variedad de cuadros que adornan su estudio taller.

Palestina, Máscaras, Peces y Caretas de carnaval dejan ver la interpretación del artista de los fenómenos y acontecimientos del mundo actual, la visión meridiana del hombre sabio que nos transmite un sinfín de emociones mediante sus cuadros.

Bien lo expresó con anterioridad la actual presidenta de la sección de artes visuales de la UNEAC en Matanzas, Idania Álvarez cuando dijo que “a Llorens nada lo detiene, no tiene miedo, se lanza porque todavía tiene algo que mostrarnos, ejemplo evidente de que el artista no envejece cuando la creación se mantiene en constante movimiento”

Imagínate, exposición que permanecerá abierta al público en el bar-galería Artys alrededor de dos meses, es prueba fehaciente de no existen ocasos para los buenos artistas.

Por: Liz Lauren Valdés Rodríguez/estudiante de Periodismo