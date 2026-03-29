Alianza entre el Archivo Histórico y la ACAA 

El vínculo entre la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) y el Archivo Histórico de Matanzas se consolidó con una exposición textil durante este mes de marzo. La iniciativa refuerza la relación entre creación artística y memoria histórica, con una propuesta que acerca al público a la identidad cultural del territorio.

La muestra tuvo como protagonista a la artesana Nieves Lantigua Santana, integrante de la ACAA desde 1997 en la manifestación textil. Sus piezas reflejan la conexión entre tradición y contemporaneidad, y evidencian cómo cada obra incorpora elementos propios de la cultura matancera y cubana.

Lantigua Santana explicó que el trabajo textil mantiene una relación directa con el Archivo Histórico, al nutrirse de saberes que se han transmitido durante generaciones. Señaló que la formación recibida dentro de la ACAA aporta herramientas culturales y artísticas que enriquecen cada creación y permite que las piezas trasciendan lo estético para convertirse en portadoras de identidad.

La exposición también destacó el valor de la artesanía como expresión cultural con reconocimiento internacional. Según la creadora, aunque las manualidades son conocidas en el mundo, no en todos los contextos se desarrollan con la misma profundidad, lo que otorga un sello distintivo al trabajo de los artesanos locales.

Por su parte, Annia Cortegaza González, directora de eventos de la ACAA en Matanzas, subrayó que la institución mantiene una política de colaboración activa con entidades culturales del territorio. En ese sentido, destacó que el Archivo Histórico provincial resguarda la memoria del quehacer artesanal desde sus inicios, lo que lo convierte en un aliado natural para este tipo de acciones.

Cortegaza González afirmó que la exposición no solo visibiliza el trabajo de la artesana, sino que también reafirma la fortaleza del vínculo entre ambas instituciones. Añadió que esta alianza continuará extendiéndose a otras manifestaciones artísticas, con el objetivo de preservar y promover el patrimonio cultural desde una mirada integradora.