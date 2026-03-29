Al Cocodrilo se le apareció el diablo 

Los Diablos Rojos de México vapulearon a los Cocodrilos de Matanzas en el desafío del adiós de la Baseball Champions League Américas con pizarra de 36 anotaciones por 13.

En un partido donde los campeones del béisbol cubano rompieron todos los récords negativos, el representativo mexicano se mostró superior en todos los órdenes de juego.

Los discípulos de Armando Ferrer salieron delante en el duelo con dos animaciones en la apertura del segundo episodio gracias a un cuadrangular del máscara Andrys Pérez y conexión remolcadora de Luis Ángel Sánchez.

Los Diablos Rojos aprovecharon el descontrol del staff de los yumurinos para fabricar un racimo de ocho anotaciones en la parte baja de la segunda entrada y darle un vuelco al marcador.

La fiesta con el madero de los aztecas continuó en los innings siguientes, en los que lograron tres anotaciones en el tercero, cuatro en el cierre del cuarto episodio y siete carreras en el quinto capítulo.

Las huestes yumurinas desconectaron en la alta de quinta entrada cuando lograron pisar el home plate del estadio Alfredo Harp Helú en cuatro ocasiones.

El pitcheo de los Cocodrilos se mostró endeble y carente de recursos; en ocho innings de labor regalaron 19 boletos y toleraron 29 indiscutibles, de ellos once extrabases, seis dobles y cinco cuadrangulares.

La derrota fue a la cuenta del derecho Sahiel Cruz y el triunfo fue para Edgar Navarro. Por los Saurios tuvieron actuación en el encuentro como lanzadores Silvio Iturralde, Brian Reyes Cedeño, Yosney García, Luis Manuel Hernández y Noervis Entenza.

Madero en mano destacó el cuarto bate, Yasiel González, con par de biangulares y tres compañeros remolcados para el plato.

Con la derrota, Matanzas quedó relegado al cuarto lugar del torneo con saldo de un triunfo y tres descalabros, solo por delante de CTBC Brothers de Taipei de China.