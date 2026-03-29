Educación, Cultura y Deporte destacan en el Día de la Defensa  

Jovellanos.- Este sábado 28 de marzo, la Zona 25-06-08 del Consejo Popular de Coliseo fue escenario de una jornada patriótica por el Día de la Defensa, donde sobresalió la participación del subgrupo de Educación, Cultura y Deporte.

Las actividades combinaron preparación práctica con expresiones culturales y deportivas, reafirmando que la defensa de la Patria también se construye desde la formación integral y el compromiso comunitario.

El protagonismo de maestros, instructores y promotores culturales se unió al esfuerzo de jóvenes y vecinos, quienes demostraron disciplina, creatividad y sentido de pertenencia en cada ejercicio.

La jornada en Coliseo dejó claro que la defensa nacional es tarea compartida y que la Educación, la Cultura y el Deporte son pilares esenciales para fortalecer la unidad y la preparación del pueblo.