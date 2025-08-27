Anuncian jornada del Festival Internacional Timbalaye 2025 en Matanzas

El Festival Internacional La Ruta de la Rumba Timbalaye 2025 arribará a Matanzas este viernes 29 de agosto como parte de los festejos finales del verano. A las 9:30 de la mañana será el recibimiento a los delegados e invitados del evento, con la siembra de una siguaraya en el Museo Castillo San Severino, donde la Doctora Isabel Hernández Campos, directora del prestigioso museo colonial, pronunciará las palabras de bienvenida a la comitiva y Humberto Rodríguez, Historiador del municipio Jagüey Grande disertará acerca de la Casa Templo Siguaraya, ubicada en el sureño territorio. Momento especial acontecerá con la presentación de la reconocida Agrupación Afrocuba de Matanzas.

En la segunda sesión de esta jornada se inaugurará una muestra especial de piezas de la Colección Padilla en el Museo de Arte que ostenta su nombre, que contará con la actuación del Grupo Portador Oggún Alaguarde, del municipio Pedro Betancourt.

A continuación los participantes visitarán la Casa Templo Alfredo Calvo, en la barriada de Simpson, para culminar el intercambio con la agrupación Los Muñequitos de Matanzas y los alumnos de la Academia La Rumba soy yo, quienes tendrán a su cargo el espectáculo final en la Calle Manzano, entre Jovellanos y Matanzas. La edicion XVII del Festival Internacional La Ruta de la Rumba Timbalaye, comenzó este lunes 25 de agosto y se extiende hasta el domingo 31, con sede principal en La Habana y subsedes en Matanzas, Artemisa, Mayabeque, Cienfuegos y Villa Clara, con cantos y bailes al ritmo de los tambores batá, resaltando el legado congo de nuestras raíces africanas.