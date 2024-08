Concurso-Debate Milanés, encuentro de crecimiento para todos (+fotos)

Daniel Alberto Cruz Bermúdez mereció por unanimidad el premio del Concurso Debate José Jacinto Milanés, este 16 de agosto, por su obra Un simple trazo.

“Estoy muy feliz porque, aunque tengo coas escritas que responde a otros formatos, la décima es el género que más me ha cautivado, lo que me apasiona, el que defiendo. A veces cuando se presentan en un concurso resulta difícil que sobresalga si se enfrenta al verso libre.

“Recuerdo que cuando empecé en los debates de los talleres literarios, alguien me dijo un día que debía inventarme un personaje porque de la forma que yo estaba leyendo y como me comportaba no iban a resultar.

“A partir de esa experiencia y como resultado de la construcción de un personaje resultó Un simple trazo. Los personajes finalmente se deshacen, tu puedes crearlos, trabajar en ellos pero al final siempre serás tú y eso es lo que he intentado reflejar en estas cuatro décimas”.

El jurado, integrado por los poetas Leymen Pérez García, como presidente, Maylan Álvarez y Mae Roque como miembros, otorgó el premio por la precisión del leguaje y una estructura sólida en un conjunto de cuatro décimas cargado de referencias, que va a lo visual pero se advierte evidentemente sensorial.

“A veces se subestima el molde estrófico de la décima, lo consideran menor y esto es un gran error porque estamos en un concurso de poesía y la décima por supuesto que es poesía. Podría ser una octava real, un soneto de arte menos o mayor, etc.

“Fue muy difícil determinar entre ese grupo de obras con un valor bastante homogéneo. Determinó sobre todo la limpieza, el trabajo, el uso cuidadoso y preciso del lenguaje. Aun cuando se trata de una décima él es capaz de deconstruirla, desde el punto de vista formal, que son diez versos octosílabos, y mostrarlo como si fuera verso libre.

“Usa cabalgamentos expresivos y una serie de imágenes de mucho impacto que da un alto nivel de sugerencia para los lectores”.

Destacaron asimismo el excelente juego con la intertextualidad, la meticulosidad con que el poeta pulió sus versos y una aparente desestructuración de la estructura que reafirma el dominio de los recursos propios de este tipo de composición poética.

Luego de un largo análisis y debate de los 11 poemas finalistas otorgaron la primera mención del certamen a Luis Enrique Mirambert del Valle por País, texto que no se queda en lo anecdótico sino que nos hace sentir parte del discurso poético, de las angustias e incertidumbres que a diario nos turban, con un acabado preciso desde el punto de vista del lenguaje.

Asimismo recibió mención Retrato de domingo, de Julio César Pérez, mientras que Los oficios de Shakespeare, de Raiza K. Olivera y Presagios, de Náthaly Hernández Chávez recibieron reconocimientos especiales.

Se sumaron como finalistas también obras de los poetas Jhonatan Rivero, Guillermo Morales, Loreley Rebull, Eliseo Abreu, Yoleidis Hernández y Eduardo Daniel González.

En el Concurso Debate en esta edición destacó el abordaje de temas como la emigración, la situación social actual, la soledad, la familia y el amor a partir, en muchos casos, de referentes filosóficos, aseguró Pérez García.

“Este es uno de los eventos de más tradición dentro de la historia de la poesía y la literatura matancera. Generalmente hay mucha homogeneidad en la calidad de los poemas y a veces no sobresale ninguno. Eso significa un trabajo muy difícil para quien va a juzgar varias obras literarias.

“Premiar en un concurso es un acto de subjetividades porque a veces se legitiman temas y este es solamente un aspecto de la obra literaria. También son importantes las búsquedas formales, los hallazgos, el trabajo con el lenguaje, los recursos que se emplean”.

El dramaturgo, crítico de arte, investigador y escritor Ulises Rodríguez Febles remarcó el dominio de lo narrativo en muchos de los poemas finalistas, dado porque se aprecia la mixtura de diferentes géneros, dramatizaciones, construcción de personajes y espacios, convierte el discurso narrativo en acto poético, pero se impone la narración.

Igualmente el presidente del jurado resaltó la presencia de varias generaciones de poetas con maneras de decir muy variadas y recursos expresivos que aportan riqueza a cada uno de los textos, al tiempo que el jurado agradeció la labor de los organizadores y la calidad del certamen.

“Es el concurso provincial de más connotación en Matanzas y en el que participan no solo miembros de la UNEAC, sino también de la Asociación Hermanos Saiz y del movimiento de talleres literarios quienes, junto a otros invitados, le dan validez e importancia al Encuentro Debate.

“Lo más sobresaliente es que se crea un debate en torno a tópicos relacionados fundamentalmente con la literatura que trae consigo mucho crecimiento espiritual para todos los participantes”.

Durante la jornada los poetas e invitados en el Concurso Debate José Jacinto Milanés colocaron una ofrenda floral en la estatua del poeta y dramaturgo matancero de quien este 16 de agosto se cumplió el 210 aniversario de su natalicio.

Fotos tomadas de los perfiles de Facebook de los participantes.