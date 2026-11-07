Ejemplares únicos de Vigía llegarán a Estados Unidos

Ediciones Vigía abrió sus puertas a la más reciente edición del Sábado del Libro en Matanzas, que cambió su habitual sede del Callejón de la Sacristía, aledaño al Parque de la Catedral para celebrarse en la sede de la emblemática editorial.

Durante el encuentro Miladys Pérez Labrada, artista de Vigía, presentó la plaquette Matías no quiere regresar, un libro para niños, “de la autoría del narrador mexicano José Cruz Domínguez Osorio, Pepe como lo conocen en el mundo literario de México.

“Es un libro pequeño que contiene la historia Matías no quiere regresar y otra contada por su autor de su propia vida que es una vida que tiene mucho que ver con Matías”, explicó Agustina Ponce, directora de la institución.

Celiane Ricardo Lemus es una de los niños y adolescentes creadores cuyos ejemplares únicos con Versos Sencillos de José Martí se incluirán a finales de este mes en una exposición en Ohio, Estados Unidos.

“Para el diseño tuve en cuenta el Verso Sencillo que me tocó. Utilicé hojas caídas en la Plaza de la Vigía, papeles de diferentes colores, cartón. Participo en los talleres de Ediciones Vigía desde muy pequeña. Aquí he aprendido a diseñar con Marialva Ríos muchas técnicas de arte, los colores primarios y secundarios.”

Ponce ofreció otros detalles de esta especial muestra. “Teníamos el propósito de que el público conociera a los niños que van a participar en una exposición de arte hecho por niños en Ohio, Estados Unidos, este mes de noviembre: Viviana es la más pequeñita, Diago, Fabián, Joshuan, Grace y Celiane.

“Ellos reinterpretaron obras de artistas visuales de la ciudad de Ohio. En el caso de Vigía son seis ejemplares únicos hechos por niños. También asistirá el Taller de Cerámica y Grabado del centro histórico de La Habana”.

Ediciones Vigía es una editorial artesanal fundada en abril de 1985 en Matanzas. Su trabajo se distingue por la creación de libros completamente manufacturados, donde el texto dialoga con el objeto.

Las ediciones se elaboran con papeles diversos, texturas, bordes rasgados e iluminaciones hechas a mano. Cada ejemplar incorpora materiales naturales, textiles y reciclados. Vigía explora el libro como obra de arte y espacio de experimentación visual y poética.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26