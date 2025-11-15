15 de noviembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Gana periodista matancera premio y mención en La Vuelta Abajo

15 de noviembre de 2025 Yunielis Moliner Isasi
Con el propósito de estimular la excelencia y profesionalidad en la creación radial de las nuevas generaciones de realizadores se desarrolló el evento con la participación de profesionales nacionales y extranjeros
La periodista matancera Jessica Mesa Duarte se alzó con premio y mención en realización periodística en el Décimo Tercer Encuentro y Concurso de Jóvenes Radialistas La Vuelta ,que sesionó del 11 al 15 de noviembre en curso en la occidental provincia de Pinar del Río.
Con el trabajo Un SOS a la vida para Sauto, la radialista matancera incursiona en el impacto del cierre temporal de la institución cultural, que es además Monumento Nacional, con el uso del lenguaje periodístico y la yuxtaposición de fuentes que sostienen los argumentos.
Con el propósito de estimular la excelencia y profesionalidad en la creación radial de las nuevas generaciones de realizadores se desarrolló el evento con la participación de profesionales nacionales y extranjeros.
Auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz y la Dirección provincial de Radio, en su décimotercera edición se dedicó especialmente al aniversario 95 de la radio pinareña, que se celebrará en febrero de 2026.

Más entradas

portaaviones

Red en Defensa de la Humanidad alerta sobre la Operación Lanza del Sur y sus riesgos para Venezuela

15 de noviembre de 2025 Redacción Radio26

Ratifica su entusiasmo y compromiso la FEEM matancera (audio)

15 de noviembre de 2025 Yovana Baró Álvarez

“Ellas también producen”: mujeres que cultivan futuro y soberanía en Matanzas

15 de noviembre de 2025 Yannier Delgado Díaz

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *