Guaro 87, el regreso a los orígenes de Salomón (+fotos)

Guaro 87, la exposición que se inauguró este martes en la galería provincial Pedro Esquerré, de Matanzas, representa un regreso a los orígenes. Para Jorge Yunior Gutiérrez Salomón es volver a su tierra natal, Guaro, un pequeño poblado de pescadores ubicado en Holguín.

La muestra personal, que reúne su trabajo de los últimos dos años, se abrió al público matancero, precisamente, el Día de los Derechos Humanos y para Salomón, de muchas maneras, la fecha tiene que ver con su creación.

“Estábamos evaluando la posibilidad de un día en específico, porque estoy cumpliendo 24 años de Carrera y 37 años de edad, y estuvimos de acuerdo en desarrollar las dos inauguraciones, como parte de la Bienal de La Habana, el Día de los Derechos Humanos.

“Pienso que mi trabajo siempre apela a los derechos humanos. Desde la parte más primigenia del acto de creación. Ahora hay muchos artículos hablando de que no hago un arte complaciente y, desde ese mismo slogan, me refiero al derecho que tengo como creador de defender una propuesta, amén de que nade en contra de la corriente y mantenerla por tantos años.

“Al mismo tiempo planteo la posibilidad de una mayor pluralidad de entendimiento y de comprensión a lo que hago. Siempre hay muchos sectores de la población y cada uno tiene un pedazo en la obra, porque al final yo soy un tipo simple: el papá de dos niños, el nieto de alguien, el hijo de alguien, que camina por las calles, que estudia a las personas, lo que la gente escribe en los muros”.

Según afirmó la curadora Vilma Roque, especialista del Consejo provincial de las Artes Visuales en Matanzas, Guaro 87 se expresa en su mayoría en pinturas instalativas en las que prima el arte povera o arte pobre de manera explícita, utilizando también presupuestos expresionistas que se dejan ver en la gestualidad y el trazo y tienen que ver más con el desarrollo de su pensamiento, su filosofía de vida, sus creencias y mundo espiritual.

“Guaro es el regreso al artista que soy desde niño, cuando me servía cualquier cosa para crear. La regresión en el tiempo es una necesidad de no olvidar las raíces.

“Si queremos saber la dirección en la que queremos transitar e ir por el mundo tenemos que ir atrás, remontarse a esos orígenes de pisos de tierra, de demasiadas carencias que te vuelven creativo”, expresó el artista durante la inauguración cuando también resaltó que “hay piezas que denotan la relación entre los objetos, el tiempo y el polvo.

“La exposición está hecha básicamente con polvo de mármol que alude a ese concepto lapidario del tiempo que viviremos en esta Tierra, qué huella queremos dejar, aquello de que del polvo vinimos y hacia el polvo vamos. La carencia no necesariamente nos tiene que limitar, puede volver tu proceso de creación más amplio”.

Las piezas de gran formato, como es habitual en su obra, están hechas a partir de elementos propios de la zona donde nació: tierra, mármol, piedra, madera y carbón brindan un retorno también a los orígenes del hombre, a los rudimentos creativos del ser humano.

“Es un homenaje a mi familia, a mi madre, a mis hijos, a la distancia y la ausencia. Cuando los espectadores van a ver una exposición no siempre logran apreciar detrás del cuadro las horas de ausencia con la familia y es bastante literal y fuerte. Equilibrarlo es difícil, pero es lo que hace falta para crear un arte que contiene demasiada pasión”, agregó al dialogar sobre sus motivaciones.

Otra muestra paralela forma parte de Guaro 87 y refleja la parte del trabajo de Salomón con barro, la cerámica y está ubicada a solo unos metros, en la galería Génesis.

La muestra personal abierta al público en la galería Esquerré forma parte de las acciones que tendrán lugar el sábado venidero en la urbe yumurina como parte de la XV Bienal de La Habana y su proyecto en Matanzas, Ríos Intermitentes, en su tercera entrega, en la que Salomón cuenta con otras propuestas.

Planteó Salomón que “uno hace arte para los espectadores porque siempre la finalidad son ellos, aunque el trabajo sea demasiado personal, visceral. Es importante confrontar ambas apreciaciones y que cada uno tenga su propia evaluación de ese proceso creativo”.

Para ser fiel a ese concepto, el creador expandió su arte hasta Narváez con unas piezas muy interesantes. “Pusimos tres obras de ferrocemento en la calle Narváez, como de dos mil libras cada uno, son muy pesadas. Los ferrocementos es algo que desarrollaré con más tiempo, estas eran las primeras maquetas.

“Aquí en la galería hay algunos cuadros, en total son hay como unos treinta y nueve o cuarenta. Yo preparé varios proyectos, tengo la cerámica puesta en la galería Génesis, simultáneamente con esta, Guaro 87.

“Al final, lo que preferiría decir sobre la Bienal es que, a pesar de los pesares y de que se pensó que ya no se iba a hacer Bienal, sí hay Bienal”.

Con ese espíritu de vanguardia, Jorge Yunior alude a su manera de expresarse más efectiva para convocar a sus colegas de la ciudad con un noble propósito: recurre a las diversas maneras de pensar y hacer el arte para, entre todos, retomar el proyecto de restaurar el área entre puentes, más allá de lo restaurado hasta el momento.

“Tengo la intención de rescatar muros de la ciudad, muros en los que las personas lo que hacen es poner escombros, que están mal cuidados. Yo camino la ciudad para encontrar textos que las personas expresan por una voluntad de sacar incomodidades, molestias, pero escriben cosas maravillosas en los muros de esta ciudad.

“Con esos grafitis fui encontrando espacios que realmente se iban quedando fuera de propuestas expositivas. Esto mismo de la calle Narváez, es mi concepto personal y no quiero que nadie se sienta mal con eso, pero cuando miras Narváez, desde mi estudio que queda enfrente, ya no sabes dónde termina un bar ni dónde comienza el otro. Se ha convertido en una amalgama que empasta una cantidad de cosas.

“Todo el mundo quiso poner ideas, pero centralizarlos en un espacio donde hay comercio, donde la gente se mueve, come. Pero la calle Narváez es aún más amplia y desde donde están los bares hasta el Puente de la Plaza, no hay más nada. Yo traté de buscar la opción, gracias a Codema, a Patrimonio, de buscar el lugar más lejos, intentando lograr que otros creadores se sumen a continuar ese paseo, que no se quede solo en esas dos cuadras que hay”.

Jorge Yunior Gutiérrez Salomón en graduado de la Academia Profesional de Artes Plásticas de la ciudad de Matanzas, en la especialidad de pintura. Como artista instalacionista, su obra se ha desarrollado en distintas manifestaciones como la escultura, grabado, dibujo, performance, cerámica y fotografía.

Cuenta en su haber con más de cuatro exposiciones entre personales y colectivas, dentro y fuera de Cuba y cuenta con obras en colecciones privadas de más de 60 países.

Fotos: Félix González