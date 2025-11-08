Institución matancera alcanza Premio Anual de Investigación Cultural

Bajo el título «Gestión, manejo y protección del patrimonio arqueológico en el Valle del Río Canímar», el estudio propuesto por un grupo de especialistas pertenecientes al Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección provincial de Cultura persigue alcanzar una mayor integralidad de sus resultados al hacer coincidir las dimensiones arqueológicas, arquitectónicas y sociales.

El reconocimiento, el más importante otorgado por el Ministerio de Cultura a los resultados más sobresalientes del trabajo científico, reconoce el rigor, novedad e impacto de este trabajo que abarca, entre sus artistas el estudio durante años de uno de los cementerios aborígenes más importantes de América por el número de individuos y la información que ha arrojado sobre estas comunidades primigenias de la isla.

Este proyecto investigativo, según explica la máster Laidys Luvia Daniel Santana, jefa del Grupo, no solo se reduce a la identificación del sitio arqueológico Cementerio Río Canímar, sino además busca contribuir al desarrollo socio-económico, cultural y sostenible de la población del lugar.

«Para nuestro grupo este premio constituye, un gran reconocimiento y un estímulo para continuar aportando desde la ciencia y la innovación al desarrollo de esta localidad», expresó la máster e investigadora.

Con anterioridad el proyecto se alzó con el premio Citma, reconocimiento entregado por la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Matanzas.