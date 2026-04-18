La comunidad matancera recibe a «El Zoo de René»

La más reciente pieza teatral del maestro René Quirós, El Zoo de René, tuvo su pre estreno este viernes en el Centro Cultural Abraham Lincoln de Matanzas de mano del proyecto comunitario Reparadores de Sueños, integrado por estudiantes de las escuelas primarias Abraham Lincoln, Manuel Ascunce y Frank País.

Al referirse a la puesta en escena, la coordinadora del proyecto y especialista de Recursos Humanos de dicha institución, Rebeca de los Ríos, explicó que la misma constituye un recopilatorio de obras de importantes referentes como René Fernández y Ulises Rodríguez Febles, artistas matanceros que han dedicado sus vidas a hacer textos para los niños.

“Los elementos que los niños utilizan para representar flores, mariposas e incluso para complementar sus vestuarios, se conformaron con materiales reciclables como el cartón, embelleciendo las piezas con colores juveniles y pintorescos para resaltar la diversidad de nuestra fauna natural”, comentó la también promotora del proyecto.

Instructores de arte de la provincia, así como antiguos miembros del proyecto de conjunto con familiares de los jóvenes participantes, colaboran con el director en esta y otras actividades del grupo para lograr una mayor agilidad y calidad en las muestras presentadas.

Posterior al pre estreno de El Zoo de René, en dicho local, los organizadores del proyecto celebraron junto a los pequeños artistas el 34 aniversario de Reparadores de Sueños en presencia de personalidades de la cultura en el territorio y miembros de la comunidad cercana.

Sobre las próximas actividades del proyecto, Maritza Escurrionda, madre del pequeño José David, uno de los participantes, adelantó que la presente obra continuará en estreno durante todo el fin de semana en distintas instituciones culturales y zonas recreativas de la provincia como la Sala de Conciertos José White y el Parque Watkins.