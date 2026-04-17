Entregan en Matanzas premios provinciales de patrimonio cultural, conservación y restauración

La Doctora en Ciencias Pedagógicas María Victoria Oliver Luis recibió el Premio provincial de Patrimonio Cultural, en el acto por el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos, celebrado hoy en la Sala White de la Ciudad de Matanzas, por sus trascendentales aportes a la investigación, la promoción y defensa del patrimonio musical cubano.

Para el reconocimiento se tuvo en cuenta, además de la extensa obra de Oliver Luis en la protección del patrimonio, su protagónico papel en la conformación del expediente para la solicitud a la UNESCO para la declaratoria del danzón como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“Nunca lo esperé. No creo que haya hecho nada relevante, sino que es el resultado del trabajo de un gran equipo, conformado por los especialistas de patrimonio y algunos compañeros de Casas de Cultura, durante un año.

“Era un deber de Matanzas para con Cuba hacer este expediente. Ya se hizo el son, el bolero, la rumba que tiene que ver con Matanzas, el punto que tuvo algunos toques con Matanzas, pero el danzón es auténticamente cubano”.

Se entregó también el Premio provincial de Conservación al Hostal Azul, importante casa colonial, ubicada en el centro histórico, que se mantiene como una joya de la arquitectura matancera del siglo XIX.

“Estamos muy felices por este premio que la casa de mi hijo se ha ganado. Hemos tenido veinte años de mucho sacrificio arreglando muchas cosas porque estaba en muy mal estado y nos sentimos contentos que nos hayan reconocido.

“Además lo hemos hecho con todo el amor del mundo al cuidar lo del estado y nuestra propiedad también porque son patrimonio y nos sentimos horados por este reconocimiento”, expresó Luisa Maritza Almeida Miranda, propietaria del inmueble.

Se reconoció asimismo la restauración del Mural de las Musas del Salón principal del Teatro Sauto, las acciones en la cubierta y el Salón de los Espejos, proceso que tuvo lugar en el año 2025.

“Fue una experiencia increíble porque era la primera vez que me convocaban para subir a ese andamio y restaurar el techo del teatro Sauto que es una obra maestra de Matanzas.

“Lo volvería a repetir con gusto porque esas son experiencias que se viven una sola vez en la vida y se queda de recuerdo por siempre. Fue difícil, sabíamos lo que teníamos que hacer pero cada día fue una experiencia nueva. Fue hermoso y realmente fue una experiencia inolvidable”, explicó Lisbet Caballero Hernández, una de las jóvenes que tuvo a su cargo la restauración.

En el acto se resaltó la labor del Museo Memorial Playa Girón, institución que preserva la memoria de este hecho histórico y que cumple el 50 aniversario de su fundación, con un buen estado de conservación, una adecuada museología y actualizada museografía.

Durante el encuentro la Camerata José White, bajo la dirección del Maestro José Fernández Muñoz, ofreció la interpretación de varios números del pentagrama nacional e internacional.

Desde 1984, cada 18 de abril se celebra el Día Internacional del de los Monumentos y Sitios Históricos para sensibilizar y dar visibilidad al trabajo que se realiza para conservar y proteger el patrimonio vivo o inmaterial cada vez más amenazado. El lema de este año es Patrimonio vivo y respuesta de emergencia.