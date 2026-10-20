La cultura matancera reconoce a sus artistas

Los artistas e intelectuales matanceros celebraron este martes, 20 de octubre, el Día de la Cultura Cubana, con la entrega de varios reconocimientos en la Sala de Conciertos José White.

Recibieron La Tórtola, máxima distinción que otorga la Dirección Provincial de Cultura, Adrián Gómez Sancho, Frank Alexis Ortega, Dagoberto Bravo, Anaelis Machín, María del Rosario Pino y Grisel Pérez Falcón.

Se sumaron a los distinguidos Ivonne Cervantes, Lázara Caridad Vega, Marta Caridad Abreu, Zahili Acosta Albelo y Julia Osorio. Martín González, Mildred de la Caridad Garcell, Félix Tápanes, Yoannia Calama y Esteban Gregorio Ruíz completan la selección de los congratulados.

Igualmente, por sus aportes significativos al trabajo cultural de la provincia, el grupo portador de tradiciones africanas Gangá-Longobá, de Perico, el Hospital provincial Comandante Faustino Pérez, la Universidad de Matanzas, el conjunto artístico Korimacao, el Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección Provincial de Cultura y la Asociación Hermanos Saiz, merecieron el reconocimiento.

Durante la jornada también recibieron reconocimientos, personalidades y agrupaciones que cumplen aniversario cerrado de nacimiento, vida artística y de creación y merecedores de premios a nivel nacional y provincial durante este año.

Amenizaron la gala la Camerata José White que, bajo la dirección de José Antonio Fernández, interpretó La bella cubana y Dos gardenias y el Coro de Cámara de Matanzas, con el Maestro José Antonio Méndez Valencia al frente, regaló Son Mercedes y Rompiendo la rutina.

El recorrido concluyó con una visita a la Universidad de Matanzas, donde los participantes conocieron sobre los resultados del parque científico tecnológico y las labores de extensión universitaria de la casa de altos estudios.

Asimismo, los invitados disfrutaron de la inauguración de la colección Luz de dos tiempos, de la diseñadora María del Carmen García, en la galería Pedro Esquerré.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26