Cubanísima gala nacional en Matanzas por aniversario de la Brigada de Instructores de Arte José Martí
La gala nacional «Donde nace el arte, crece el futuro» por el aniversario 22 de la Brigada de Instructores de Arte José Martí (BIAJM) se efectuó en Matanzas como reconocimiento a la labor integral de ese movimiento artístico.
«La BIAJM destaca de manera singular en su misión de servir y enseñar en comunidades, escuelas, plazas e instituciones de este territorio», enfatizó en las palabras centrales su presidente nacional, Carlos Castillo Mojena.
«La Brigada José Martí, fue fundada por Fidel Castro en el 2004, y desde entonces ha desarrollado un trabajo esencial que rinde tributo a su forjador en el centenario de su nacimiento».
El acto, con escenario en la Sala de Conciertos José White y conducido por la actriz María Laura Germán, permitió distinguir por parte del dirigente nacional a Eddy Tabares Daniel, presidente de los Instructores matanceros.
Asimismo, Castillo Mojena recibió los reconocimientos de la secretaria general del Sindicato Nacional de la Cultura, Katia Rodríguez Ramos y de Vladimir Hernández Meneses, del departamento Ideológico del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas.
De forma particular, Castillo congratuló a la AHS, en su aniversario 40, en la figura del presidente yumurino, Yadiel Durán Bencosme.
Disfrutaron de la velada, autoridades del Partido y el Gobierno provincial, invitados nacionales y del territorio, instructores de arte de los surgidos a partir de la década de 1960, miembros de la Presidencia provincial de la UNEAC e intelectuales vinculados al importante destacamento artístico.
En la gala actuaron con apreciable calidad y ritmo, el coro Cantos Lucis; la bailarina María Fernanda Ortega, del grupo Ashé; la instructora Sunami Muñoz, con el «Canto a Fidel», de Carilda Oliver Labra; los dúos Emi de Cuba y Anma Banda; y el proyecto Por amor a mi raíz.
Cubanísima en sus esencias patrimoniales devino la gala nacional de la BIAJM en Matanzas, incluida en las celebraciones por el Día de la Cultura Nacional.