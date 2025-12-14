Música alternativa y electrónica en Matanzas, dedicada a los jóvenes

14 de diciembre de 2025

La quinta edición del Festival de Música Alternativa y Electrónica Atenas Fusión, ya mueve los espacios culturales de la ciudad de Matanzas con aires nuevos, pues la cita prevista para los días 26 y 27 de diciembre próximo, estará dedicada, precisamente, a los jóvenes.

El emblemático Parque de la Libertad, será escenario para bandas muy representativas de estas sonoridades en el panorama musical cubano, entre ellas David Blanco, Adrián Berazaín, Jotabarrioz, Karamba, Glens… junto a noveles exponentes como el yumurino Bryan Sánchez y Mamá estoy brillando, además de reconocidos Djs de matanceros. La actriz y dramaturga María Laura Germán tendrá a su cargo la conducción del evento.

Pop, Rock, música urbana y bailable, de todo un poco se han propuesto reunir los organizadores, para llegar a esa juventud inquieta y diversa a la cual decidieron dedicar esta edición.

La celebración cuenta con el auspicio de la Dirección provincial de Cultura en Matanzas, Cauce Producciones y la guía general de la empresa de gestión de eventos 360 Producciones SRL.

La dirección artística corre a cargo de Hiram Torres y Jorge Luis Robaina Martínez.

  • Giusette León/ Cubasí

