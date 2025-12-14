Celebran en Matanzas jornada del Premio Fundación de la Ciudad

Intensa fue la jornada del Premio Literario Fundación de la Ciudad de Matanzas este viernes en la urbe de ríos y puentes. Los organizadores del certamen entregaron el reconocimiento en Poesía a Lobotomía, de Tomás Escobar Ávila.

“Haber obtenido el premio de la fundación de Matanzas y específicamente en poesía, que es casi siempre uno de los más codiciados, para alguien tan joven como yo representa un logro que me impulsa un poco más allá en cuanto a lo creativo. El libro abarca esa relación entre el hombre y su realidad, el viaje en el cual va transitando hasta lograr otra dimensión”.

En novela el galardón fue a manos de Luis Alberto Leal Cabrera por su obra Dios los cría y en ensayo sobresalió el texto Máscaras, relatos y espacios poéticos en la obra de Luis Marimón, de Milena Aguilera.

“Me siento satisfecha de decir que antes de esta no había ninguna investigación. Este fue inicialmente mi trabajo de tesis y luego lo convertí en un libro por la necesidad que creo que existe de que las personas entiendan el lugar que ocupa en la literatura matancera y en la poesía cubana la obra de Luis Marimón”.

La ocasión fue propicia para dar a conocer también que, entre los 33 textos presentados, la obra Mientras Martí me contempla ¿orgulloso?, de Maylan Álvarez obtuvo el premio América Bobia, que otorga anualmente Ediciones Vigía.

Por su parte, la Asociación Hermanos Saíz se entregó la beca de creación Eliécer Lazo a Tomás Escobar por su cuadernillo Diadema antillarum, y la editorial Aldabón, de la AHS, reconoció el título Parece que fue ayer, de Laidi Fernández de Juan con La calle de Rimbaud, reconocimiento por ser el libro más vendido en la librería durante el último año.

La autora de volúmenes como Buena suerte viviendo y Tiempo de mujeres recibió también el Premio Honorífico Fundación de la Ciudad de Matanzas en su XVIII edición.

“Matanzas significa muchas cosas. Me unen a ella lazos afectivos casi ancestrales porque el padre de mi padre era matancero. Además mis padres le tenían un amor muy profundo. Paulatinamente me fui enamorando de la ciudad de la cual me hablaban mis padres y que ahora es mía también. Para mí es un honor inmenso, una emoción muy fuerte, me estremece pensar que el Fundación de la Ciudad se dedica a mí.”

El programa del evento incluyó una mesa de opinión dedicada a la literatura cubana hoy, con intervenciones de Daniel Céspedes sobre el ensayo, Alfredo Zaldívar acerca de la poesía y Laidi Fernández de Juan sobre la narrativa.

Asimismo se presentaron los títulos merecedores del Premio en 2024: El cuento que yo te cuento, en literatura para niños y Acude a la silla eléctrica, en cuento, de Raúl Flores Iriarte y Azul Meyerhold, de Nelson Beatón en teatro. Igualmente se presentó Mujeres de café, de Olga Montes, correspondiente al 2023.

Los momentos culturales estuvieron a cargo de Vanessa Herrera y el cuarteto De cámara, Olga Margarita Muñoz, Mario Guerrero y el proyecto Concilio de las aguas.