Raúl Gómez García, el revolucionario y poeta

El 14 de diciembre de 1928 nació en Güines, La Habana, el combatiente revolucionario Raúl Gómez García, conocido como el Poeta de la Generación del Centenario, y en su honor la fecha marca con júbilo el Día del Trabajador de la Cultura en Cuba.

Existe también una distinción con el nombre del joven héroe, asesinado a los 24 años por esbirros de la tiranía batistiana, que estimula a los dedicados con larga y entregada trayectoria a ese sector.

El 26 de julio de 1953, Gómez García no faltó a lo que fuera, tal vez, su cita más importante, con la Patria.

Formó parte del grupo que lideró Fidel Castro en la acción del asalto al Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba.

Junto a los demás participantes en esa acción pretendían dar un golpe al núcleo duro del poderío militar de la dictadura de Fulgencio Batista en la antigua provincia de Oriente.

Desde la Granjita Siboney permanecieron en la clandestinidad y antes de ir a combatir, Raúl Gómez García leyó con ardor su poema: Ya estamos en combate, confeccionó antes el Manifiesto de la Nación y el poema Reclamo del Centenario.

Por el último, comenzó a ser llamado el Poeta de la Generación del Centenario empeñada en honrar al Apóstol cubano José Martí, organizador de la última gesta de independencia y pensador político que los cubanos reverencian como Héroe Nacional.

Pese a su corta edad, Gómez García era valorado por su madurez y su espíritu de convocatoria mediante las letras.

Todavía adolescente, se destacó por su predilección por la poesía, el estudio y difusión entre sus compañeros de las ideas de Martí y colaboró en publicaciones juveniles, regionales y emisoras radiales, pues quienes lo conocieron admiraban en él sus dotes de comunicador.

Su familia descendía de una estirpe de luchadores mambises, lo que contribuyó a la formación de valores patrióticos y cívicos muy fuertes. Su pasión por la poesía, la historia y la filosofía no excluía su gusto por el deporte. A todo imprimía dinamismo.

Estudió durante dos años Derecho en la Universidad de La Habana, pero después inició estudios de Pedagogía, su verdadera vocación, no concluidos por su muerte, y trabajó como maestro sustituto en el Colegio Baldor, de su pueblo natal.

Sus actividades a favor de la justicia y su activa denuncia a hechos de corrupción lo llevaron a conocer a Fidel Castro, Haydée y Abel Santamaría y Melba Hernández. Militó en el Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxo), muy vinculado con la tendencia más radical de la Juventud Ortodoxa.

El golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 disparó su indignación y rebeldía, como la de tantos jóvenes dignos. Escribió entonces el manifiesto «Revolución sin Juventud», en el cual fustigaba a los gobernantes ilegales y reafirmaba la decisión de la nueva generación de emprender y seguir la acción de combate.

Con Jesús Montané, Haydée y Abel, y Melba, Gómez García editó por un tiempo el periódico clandestino “Son los mismos», que más adelante se llamó El Acusador, por sugerencia de Fidel. El joven comunicador aparecía como su director, bajo el nombre de El Poeta.

Durante la gesta del Moncada cayó prisionero y posteriormente fue asesinado. Una suerte que corrieron muchos de sus compañeros.

Los sicarios mintieron y lo presentaron entre los caídos en el enfrentamiento, aunque los hechos y la vida probaron después la verdad del crimen y la falsedad de ese reporte.

En el nuevo aniversario de su natalicio volverá el poeta y el revolucionario cubano a ser estandarte de la nación, con su entusiasmo y convite a la lucha.

