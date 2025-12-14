Desde el Ateneo un proyecto que crece con niños y sus familias

El profesor Leonardo Torres Pérez, responsable del trabajo con las categorías inferiores de fútbol en el Ateneo Aurelio Janet Landa, informó sobre la reactivación del proyecto formativo que se desarrolla hace un año y medio.

Luego de una pausa en la práctica de este deporte, el entrenamiento se ha reorganizado con mejores condiciones y una base estable de trabajo.

El proyecto atiende a 45 niños de las categorías iniciación y Sub-13, con énfasis en la formación técnica, táctica y pedagógica. El profesor destacó que la disciplina es el pilar del proceso, elemento que ha permitido un avance sostenido en el rendimiento y el comportamiento deportivo de los jugadores.

En lo competitivo, el equipo Sub-13 avanza de forma invicta en la fase provincial, con siete puntos en el primer bloque y sin derrotas, resultado que refleja el trabajo sistemático realizado. Parte del plantel actual proviene de la cantera del Ateneo y nutre equipos escolares y provinciales.

La instalación de las nuevas porterías del área, contó con el apoyo directo de los padres, quienes han sido claves en la recuperación de las instalaciones y en la logística del equipo para un área deportiva más segura.

El Ateneo se encuentra en condiciones de acoger nuevamente competencias provinciales, con albergue y servicios listos para los municipios participantes, declaró Torres Pérez.