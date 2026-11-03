Pinceladas de un evento desgarrador en Fotocanímar 2026

La fotógrafa española Beatriz Polo Iañez resultó una de las artistas más esperadas de Fotocanímar 2026, edición en la que los coloquios sobre conflictos nacionales constituyeron el tópico más apreciado.

La autora, oriunda de Palma de Mallorca, aprovechó esta invitación al certamen matancero para destapar mediante su proyecto «Cuando se acabe el día«, uno de los sucesos más impactantes de su país.

La Desbandá o Desbandada, masacre ocurrida en la carretera de Málaga-Almería, forma parte de los episodios imborrables de la Guerra Civil Española donde las tropas franquistas arrasaron con gran parte de la población de la zona.

El trágico hecho inspiró a la especialista del lente a abordar la historia de este evento mediante entrevistas a sus sobrevivientes y familiares, y con el auxilio de documentación registrada que evidencia cada relato.

Su interés con relación a este capítulo apareció al conocer la experiencia de su abuela durante esta barbarie y vio un incremento con la lectura del libro «La Guerra Civil Española» del historiador británico Paul Preston.

Asimismo hace alusión en su carrusel de fotografías al Monumento a las víctimas del crucero Baleares, uno de los que impactaban desde el mar, que se encuentra ubicado en las cercanías de un parque en su actual residencia.

Aunque existen libros y películas inspirados en este suceso, este trabajo en particular desea difundir la versión más humana e inequívoca del mismo a partir de la necesidad de reconstruir la memoria histórica.

Todas las cifras indican que la dictadura de Francisco Franco dejó estragos inimaginables que aún perduran en muchas estructuras de la sociedad así como en los recuerdos vívidos de los refugiados.

“No podemos olvidar cuando sabemos que el gobierno de aquel entonces era consciente de que la mayoría de los bombardeados eran población civil”.

Luego está la Asociación Sociocultural y Club Senderista La Desbandá, movimiento memorialista y reivindicativo creado con el propósito de recordar el hecho a través de una frecuente caminata por dicha ruta.

Para la Premio Mallorca de Fotografía Talent Illenc 2025, fue una decisión certera fotografiar las calles que presenciaron estas acciones e interactuar con dichas edificaciones, todavía antes de descubrir todo lo ocurrido.

La artista multidisciplinaria escogió las imágenes que más encarnaban esta matanza para ilustrar así más cruda y vívidamente cómo su gente vivió la oscuridad y el pánico que perpetra toda guerra.

“Fui recreando los testimonios de familias rotas que lo único que piden es verdad, justicia y liberación interior”.

El evento Fotocanímar, uno de los más relevantes en el ámbito fotográfico con alcance nacional e internacional, regresó a Matanzas, ciudad de origen, para visibilizar el trabajo de los más grandes exponentes contemporáneos de América Latina y Europa.