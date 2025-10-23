Premio Pequeña Pantalla 2025 para dos periodistas matanceras

Las periodistas matanceras Ana Caridad Valdés Portillo y Aurora María López Herrera, recibirán el Premio Pequeña Pantalla 2025 por su trayectoria profesional, integralidad en la obra e impacto público.

El galardón se entregará en el acto por el aniversario 75 de la Televisión Cubana en el Memorial José Martí, publicó en su perfil de Facebook el telecentro TV Yunurí.

Tanto este colectivo como el sistema de la Radio en la provincia se enorgullecen de este reconocimiento y de contar con las periodistas Ana Valdés Portillo y Aurora López Herrera, maestras de generaciones.

