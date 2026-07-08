Salón Máscaras celebra aniversario de la ACAA en Matanzas

Fotos de Carrete Producciones y la autora

Con la inauguración del XVIII Salón provincial Máscaras celebró la Asociación Cubana de Artesanos Artistas en Matanzas su 38 aniversario este 7 de julio.

El primer premio fue para la obra Umbral del rostro, de Adolfo Gómez Robaina, la cual recibió además los premios del Consejo provincial de las Artes Visuales, del proyecto de desarrollo local La Ribera y Galería Génesis.

Reynaldo Luis Encinosa Gallardo mereció el segundo lugar por su obra La dríada y mención ACAA por Umbral, mientras que la pieza Sin título, de Reynold Rosique Fumero obtuvo el tercer premio. La Asociación entregó además mención a Indio, de Raúl Fidel Cruz Pérez.

“Es un salón que tiene una enorme tradición en nuestro patio matancero por la diversidad de las piezas que siempre lo integran. Se presentaron 72 obras y fueron admitidos 61. Pesa muchísimo en este Salón el trabajo de la talla en madera, las fundiciones la cera perdida, el trabajo con los diferentes tipos de fibra y el trabajo en piel.

“El salón reúne una experiencia de muchos años, la contribución de muchos artistas que han sido miembro de la ACAA, algunos que están físicamente y otros que ya no están y son parte de esa memoria, de ese legado histórico, de esa tradición. Destaca también la calidad del Salón, muy par en todas las manifestaciones”, destacó Antonio Enrique Pérez Marrero presidente de la ACAA en Matanzas.

El Fondo Cubano de Bienes Culturales entregó mención a la pieza Ritual del silencio, de Dalia de la Caridad Esquijarosa Amat, merecedora además del reconocimiento del Museo de Arte Lorenzo Padilla; y premios a las obras Araucano, de Ernesto Cao Santana, Liz Alpízar Cao y Miguel Ángel Cano Ruíz y Enmascarando la tristeza, de Alina de los Ángeles Hernández y Jorge Fidel Barbadillo Ulloa.

La Asociación Hermanos Saiz distinguió a Duniel Valero García por Fiesta para Vincent, mientras que la UNEAC otorgó su galardón a Cuba: ancestro de yute ceremonial, de Extinay Vinent Ibáñez y Luis Yoel Batista Pérez.

Pérez Marrero resaltó que durante 38 años la Asociación ha acompañado a artistas e instituciones. “El mejor regalo que podemos hacer para la membresía, para la sociedad matancera, es precisamente regalar el buen arte, el buen gusto y que la ACAA sea nuestro espacio de fe, de encuentro, de bonitas y nuevas experiencias para la comunidad matancera”.

Asimismo valoró que el “trabajo de la Asociación dedicado a la comunidad matancera es indescriptible” y que la evolución y el crecimiento de esta labor se debe al fortalecimiento del movimiento de artistas, con una mirada muy especial a la superación y promoción de su labor creativa.

Durante tarde los presentes disfrutaron de la pasarela Hilos que andan, con los resultados del taller de bisutería híbrida impartido en fechas recientes por Juan Carlos Jiménez Huerta.

Especial fue el reconocimiento a Teatro de las Estaciones, en especial a Rubén Darío Salazar y Zenén Calero Medina, Premios Nacionales de Teatro, por su esmerada labor en la defensa de Pelusín del Monte, en los 70 años del títere nacional.

Precisamente Calero Medina participa como invitado en el Salón con las máscaras de los personajes Colombina, Pierrot, Arlequín y Don Pantalón de la puesta en escena Carnaval.