Saludo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura a los locutores cubanos en su Día

1 de diciembre de 2025 Redacción Radio26
En este primero de diciembre, el Sindicato de Trabajadores de la Cultura se complace en extender un saludo lleno de admiración a todos ustedes, profesionales de la palabra, quienes con su dedicación y talento enriquecen nuestra cultura y contribuyen a la construcción de una sociedad más informada y consciente.
Ustedes son los guardianes de la voz; su trabajo va más allá de simplemente transmitir información. Con cada emisión aportan al crecimiento cultural de nuestra nación.
La tecnología avanza a pasos agigantados y la figura del locutor se reafirma como un pilar esencial en la comunicación. Su capacidad para conectar con la gente, transmitir emociones y crear espacios de diálogo es insustituible. Las transmisiones radiofónicas y televisivas son, sin duda, un vehículo poderoso que permite llevar mensajes de esperanza, reflexión y entretenimiento a cada rincón de nuestra Isla.
Los retos que afrontamos como sociedad demandan voces comprometidas, capaces de provocar cambios y generar conciencia sobre la importancia de la cultura en nuestro desarrollo colectivo.
Que este 1ro. de diciembre sea un motivo más para celebrar su labor y renovar el compromiso con la cultura cubana.
¡Feliz Día del Locutor!
Secretariado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura

