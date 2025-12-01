Indisciplina social afecta infraestructura de telecomunicaciones en Matanzas

La infraestructura de telecomunicaciones constituye un recurso esencial para la prestación estable de los servicios, y su cuidado requiere tanto de acciones institucionales como de responsabilidad ciudadana.

En la provincia se han identificado afectaciones derivadas de la acumulación inadecuada de desechos en postes, gabinetes y otros componentes de la planta exterior. Esta situación ha provocado daños que interrumpen los servicios a los usuarios y generan gastos adicionales para su reparación y restablecimiento.

De acuerdo con la especialista de la División Territorial de Etecsa en Matanzas, Dailys Canales Santana, también se mantienen hechos vandálicos contra la red, principalmente en algunos municipios, con mayor incidencia en la zona de Jagüey Grande

Entre los hechos reportados se encuentran el robo de tramos de fibra óptica, cables e incluso postes, acciones que afectan directamente el funcionamiento de las comunicaciones y obligan a la empresa a ejecutar reposiciones y procedimientos legales.

Estas situaciones cuentan con las denuncias correspondientes y forman parte de un plan de medidas orientado a disminuir riesgos y vulnerabilidades en la infraestructura.

No obstante, se reitera la importancia de la participación de la población en la vigilancia y el enfrentamiento a las ilegalidades.

Proteger la planta exterior es esencial para garantizar la continuidad y calidad de los servicios de telecomunicaciones que utilizan instituciones, entidades económicas y la ciudadanía en general.