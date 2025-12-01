1 de diciembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Indisciplina social afecta infraestructura de telecomunicaciones en Matanzas

1 de diciembre de 2025 Yunielis Moliner Isasi
La infraestructura de telecomunicaciones constituye un recurso esencial para la prestación estable de los servicios, y su cuidado requiere tanto de acciones institucionales como de responsabilidad ciudadana.

La infraestructura de telecomunicaciones constituye un recurso esencial para la prestación estable de los servicios, y su cuidado requiere tanto de acciones institucionales como de responsabilidad ciudadana.

En la provincia se han identificado afectaciones derivadas de la acumulación inadecuada de desechos en postes, gabinetes y otros componentes de la planta exterior. Esta situación ha provocado daños que interrumpen los servicios a los usuarios y generan gastos adicionales para su reparación y restablecimiento.

De acuerdo con la especialista de la División Territorial de Etecsa en Matanzas, Dailys Canales Santana, también se mantienen hechos vandálicos contra la red, principalmente en algunos municipios, con mayor incidencia en la zona de Jagüey Grande

Entre los hechos reportados se encuentran el robo de tramos de fibra óptica, cables e incluso postes, acciones que afectan directamente el funcionamiento de las comunicaciones y obligan a la empresa a ejecutar reposiciones y procedimientos legales.

Estas situaciones cuentan con las denuncias correspondientes y forman parte de un plan de medidas orientado a disminuir riesgos y vulnerabilidades en la infraestructura.

No obstante, se reitera la importancia de la participación de la población en la vigilancia y el enfrentamiento a las ilegalidades.

Proteger la planta exterior es esencial para garantizar la continuidad y calidad de los servicios de telecomunicaciones que utilizan instituciones, entidades económicas y la ciudadanía en general.

Más entradas

Saludo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura a los locutores cubanos en su Día

1 de diciembre de 2025 Redacción Radio26

Ni poco ni demasiado

1 de diciembre de 2025 Enrique Tirse Hernández

Vence Inter Miami en final de conferencia de la MLS (video)

1 de diciembre de 2025 George Carlos Roger Suárez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *