Consejo de la Administración betancourense revisa gestión económica

La planificación económica y la atención a los planteamientos de la ciudadanía suscitaron el interés de autoridades políticas, gubernamentales, directivos y representantes de organizaciones de masas en la más reciente sesión del Consejo de la Administración en el municipio de Pedro Betancourt.

Según explicó Mardiel Surí González, vicepresidente de la Asamblea municipal del Poder Popular, este chequeo, con la premisa de comprobar el estado de cumplimiento de los acuerdos adoptados en sesiones anteriores y evaluar la gestión de las principales direcciones del poblado, permitió identificar las deficiencias en la gestión y orientar acciones inmediatas para corregirlas.

La Dirección municipal de Economía y Planificación presentó un informe, con la participación del director provincial Gilberto Castell Rodríguez.

En el análisis se destacó la importancia de mantener la preparación de los cuadros y directivos de empresas y entidades, como condición indispensable para perfeccionar la planificación económica y consolidar un plan que se traduzca en bienes y servicios capaces de responder a las necesidades de la población y al desarrollo del territorio.

La Dirección municipal de Finanzas y Precios presentó su informe de gestión ante la directora provincial Alina Vera Bouza. En el análisis se reconocieron dificultades que han limitado el cumplimiento de los ingresos planificados, con impacto directo en los resultados del poblado.

Al respecto, se destacó que mantener la disciplina en la administración financiera constituye un requisito indispensable para asegurar los recursos destinados a programas sociales y proyectos de desarrollo local.

Asimismo, la situación higiénico-sanitaria de la localidad ocupó espacio en el debate, donde se identificaron las principales deficiencias y se valoraron acciones para mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población.

Finalmente, se evaluó el estado de cumplimiento de los Objetivos de Trabajo del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, apartado en que se reafirmó la necesidad de avanzar de manera sostenida en la construcción de un socialismo próspero, sostenible e inclusivo, en correspondencia con las prioridades estratégicas del país.