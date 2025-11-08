Una colaboración entre pintura, moda y patrimonio en Matanzas (+fotos)

Cada artista, sea de la manifestación que sea, tiene sus personajes, características o maneras de crear propios, forjados con el pasar de los años, que le imprime a su obra un sello particular, distinguible entre otros creadores.

Cuando dos o varios de ellos unen su talento en una obra, esta asume tantos valores e interpretaciones como rasgos personales, estéticos y conceptuales reúne el colectivo en el que se forje.

Las colaboraciones les permiten a los artistas ampliar sus horizontes de creación al tiempo que ofrece a los espectadores la oportunidad de disfrutar renovadas propuestas sobre la base de lo conocido o no, pero siempre apostando por enriquecer el producto final con nuevas concepciones y cualidades.

Fruto de la necesidad de seguir explorando sus potencialidades, desde las artes plásticas y el diseño de modas, Adrián Gómez Sancho y Adilén Díaz Almeda decidieron comenzar un nuevo proyecto juntos.

“A partir de la colaboración con la diseñadora de moda Adilén Díaz sobre la Virgen, un tema ya arraigado en mi trabajo, decidimos hacer una colaboración a partir de un taco xilográfico”, compartió Sancho.

“Sancho realizó un taco xilográfico de la Virgen de la Caridad, lo plasmó en una tela y me lo mostró, de hecho me lo regala y le dije voy a hacerme un bolso y lo voy a poner la imagen como bolsillo y él me dice ¿por qué no hacemos una colaboración con una primera edición de 50 piezas? Y así nació.

Trata, sobre todo, las deidades, los santos. Queremos hacer ahora otra edición sobre San Lázaro, un santo muy venerado también que da protección, también muy presente en nuestro imaginario y fe populares”, agregó Adilén.

No constituye esta la primera colaboración entre ambos pues, durante la muestra Pasión y deidad, de Sancho, Adilén incluyó su colección Evocando pasado, mientras que en la realización del disco Universos de Tony Ávila, los dos artistas tomaron parte.

Ahora desde la pintura, el trabajo xilográfico y el diseño de vestuario, nace una simbiosis entre belleza y religión que, además de práctico, resulta una propuesta novedosa, valora la diseñadora.

“Trabajé estas bolsas con mucho cariño. A pesar de que la confección de este tipo de bolsas es muy sencilla, sí lleva algunos cortes con dificultad. Trato de que tengan la seguridad necesaria; por ejemplo, que las asas queden bien reforzadas, las costuras internas.

“Utilicé la costura francesa, como le llaman, cosiendo al derecho y luego al revés completamente, eso le da doble protección y más fortaleza y bueno. También se hizo un taco con el logo de Planeta Moda Cuba y está incluido como etiqueta dentro, forma parte también de la bolsa”.

“Todas estas imágenes van referidas en bolsillo que, por supuesto su significado aparte de guardar las pertenencias de su dueño, le brindan también protección”, valora el joven artista visual.

Más allá de lo que pudieron imaginar, a pocos días de lanzar esta colección las personas, en su mayoría matanceros, ya han adquirido la mitad de la colección. Ello habla de una excelente aceptación que podría propiciar la ampliación de esta primera tirada.

“La aceptación ha sido muy buena, algo que esperábamos, pero nunca nos imaginamos que a este nivel. Llevamos media edición de la de la Virgen y ya están moviéndose nuestras bolsas por Matanzas.

“Esa primera mitad de la edición la han podido adquirir en la tienda de Planeta Moda que tenemos aquí en la Oficina del Conservador. También han venido personas de diferentes provincias del país e, incluso turistas extranjeros nos han hecho pedidos. Asimismo hemos podido enviarla a amigos que están en otras latitudes”, resalta Díaz Almeda.

La colección de 50 bolsas confeccionadas en lienzo, en las que resalta la imagen de la Virgen de la Caridad en un bolsillo, no es más que el comienzo de una proyecto que crece y adquiere nuevas aristas desde el momento de su gestación.

“Tenemos ya en confección las bolsas con la imagen de San Lázaro, con la misma técnica, con unos colores específicos, la misma seguridad, todas sobre lienzo y con su bolsillo entintado. Ya las hemos promovido en redes sociales y esperemos que tengan la misma aceptación”, adelanta la creadora de la marca de moda sostenible Planeta Moda Cuba, perteneciente a la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas

“Esta maravillosa idea que ha nacido desde nuestros talleres nos convoca a hacer de estas imágenes una serie que ilustre al menos 10 de estas deidades desde el punto de vista conceptual y formal.

“Por supuesto, todas irían en esos bolsillos desde la xilografía, con diferentes maneras de hacer e interpretarlos, desde mi trabajo para llevarlo después a la costura”, concluye el también pintor, dibujante y escultor cardenense radicado en Matanzas.

Adilén Díaz Almeda y Adrián Gómez Sancho unieron sus talentos para ofrecernos hermosas bolsas que, además de su habitual función de trasladar y cargar objetos, permitirá llevar a casa piezas artísticas, originales y únicas, frutos del trabajo entre una diseñadora de modas y un artista visual, dos creadores que apuestan por la diversidad y la colaboración.