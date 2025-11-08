Jovellanos da inicio a la Copa Deportiva Pioneril: semilla del futuro atlético cubano (+fotos)

JOVELLANOS.-Este sábado, este municipio se vistió de gala para inaugurar la Copa Deportiva Pioneril, un evento que no solo celebra el talento emergente de nuestros niños y adolescentes, sino que también honra dos figuras esenciales en la historia de Cuba: Antonio Guiteras Holmes y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el centenario de su natalicio.

Deporte con compromiso y valores

La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales y directivos del INDER, quienes reafirmaron el papel del deporte como pilar de la formación integral de las nuevas generaciones.

En cada disciplina, los jóvenes atletas asumieron el compromiso de competir con disciplina, respeto y entrega, mientras que jueces y árbitros ratificaron su deber de actuar con justicia e imparcialidad.

Fomentar el deporte desde la base: una prioridad revolucionaria

La Copa Pioneril no es solo una competencia, es una expresión viva de los principios del deporte revolucionario cubano, que promueve la masividad, la inclusión y el desarrollo desde edades tempranas.

Iniciativa como esta permiten detectar talentos, cultivar valores y preparar el camino hacia una Cuba más fuerte en lo deportivo y en lo humano.

Como dijera Fidel: “El deporte es salud, es educación, es cultura, es integración social”. En Jovellanos, esa visión se convierte en acción, sembrando hoy los campeones del mañana.