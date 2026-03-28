Cocodrilos caen ante los Cougars en Liga de Campeones de Béisbol

Los Cocodrilos de Matanzas, vigentes campeones de la pelota cubana, cedieron 0-9 ante Kane County Cougars, representativo de Estados Unidos, durante su tercera presentación en la III Liga de Campeones de Béisbol (BCL por sus siglas en inglés), que se extenderá hasta mañana en Ciudad de México.

Dos innings bastaron a los norteños para sentenciar el resultado del duelo, en cual volvieron a aflorar los problemas del bateo criollo ante lanzadores de características distintas a los que suelen enfrentar en la Serie Nacional, con mayor control, velocidad y variedad de lanzamientos, además de las limitaciones de un picheo que poco pudo hacer para contener el ímpetu de los Cougars (Pumas).

Tras un capítulo de apertura tranquilo para ambas novenas los estadounidenses abrieron el marcador en la alta del segundo ante el iniciador Brander Guevara, instancia en la cual se combinaron dos indiscutibles, a la cuenta de Todd Lott y Max Murphy, una base por bolas y un wild pitch para las dos primeras rayas de los felinos.

En la cuarta los de la llamada clase Independiente, en el circuito profesional, se apoyaron en el bateo de largometraje, salido de los bates de Armond Upshaw y el propio Lott, para abrir la cuenta frente el relevista Rafael Peedomo hasta fijar un categórico 9-0 sobre el pizarrón del estadio Alfredo Harp Helú, que solo admite concurrencias en este certamen para los duelos en horario nocturno.

El bateo de los cubanos, un lastre de las últimas selecciones de casa, tampoco pudo esta vez descifrar el enigma en que se convirtió el trío de serpentineros compuesto por Brandon Komar, Denny Larrondo y Derrik Cherry, a quienes solo pudieron conectarle cinco inatrapables.

Con la derrota ante los Cougars Cocodrilos de Matanzas vio reducidas sus posibilidades de avanzar a la final de la BCL 2026 y este sábado completarán su participación en la lid cuando enfrenten al local Diablos Rojos de México, quienes se exhibirán por tercera vez esta noche ante los taipeyanos CBTC Brothers.

John Vila/ACN