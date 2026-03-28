28 de marzo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Embellecen Carretera Central de Jovellanos

28 de marzo de 2026 Yannier Delgado Díaz
La Empresa de Comunales de Mantenimiento Vial (Ecomavi) Jovellanos, junto a la CCS Roberto Fernández, ejecutaron este viernes labores de chapea manual en la Carretera Central del municipio.

La Empresa de Comunales de Mantenimiento Vial (Ecomavi) Jovellanos, junto a la CCS Roberto Fernández, ejecutaron este viernes labores de chapea manual en la Carretera Central del municipio.

La acción responde a la estrategia territorial de higienización y embellecimiento, y busca reducir la presencia de malezas y mejorar la imagen de espacios públicos en la localidad.

El esfuerzo se integra a las campañas de control ambiental en la provincia.

La jornada contribuyó a la prevención contra el mosquito transmisor de enfermedades. También favorece el drenaje de aguas estancadas en áreas vulnerables.

La limpieza de zanjas y márgenes de la vía es parte esencial de la tarea y se suma a otras realizadas en semanas anteriores.

La participación activa de trabajadores estatales y cooperativos refleja disciplina y compromiso. La comunidad reconoce la importancia de mantener espacios seguros y saludables.

El municipio avanza en la higienización de sus principales arterias, por lo que está acción en la Carretera Central se convierte en símbolo de esfuerzo colectivo por la salud ambiental.

Más entradas

Despedida inconclusa

28 de marzo de 2026 Jessica Mesa Duarte

Ratifica CTE Guiteras condición de Vanguardia Nacional

28 de marzo de 2026 José Miguel Solís

Fallece el actor, director y dramaturgo matancero Gilberto Subiaurt

28 de marzo de 2026 Redacción Radio26

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *