Embellecen Carretera Central de Jovellanos

La Empresa de Comunales de Mantenimiento Vial (Ecomavi) Jovellanos, junto a la CCS Roberto Fernández, ejecutaron este viernes labores de chapea manual en la Carretera Central del municipio.

La acción responde a la estrategia territorial de higienización y embellecimiento, y busca reducir la presencia de malezas y mejorar la imagen de espacios públicos en la localidad.

El esfuerzo se integra a las campañas de control ambiental en la provincia.

La jornada contribuyó a la prevención contra el mosquito transmisor de enfermedades. También favorece el drenaje de aguas estancadas en áreas vulnerables.

La limpieza de zanjas y márgenes de la vía es parte esencial de la tarea y se suma a otras realizadas en semanas anteriores.

La participación activa de trabajadores estatales y cooperativos refleja disciplina y compromiso. La comunidad reconoce la importancia de mantener espacios seguros y saludables.

El municipio avanza en la higienización de sus principales arterias, por lo que está acción en la Carretera Central se convierte en símbolo de esfuerzo colectivo por la salud ambiental.