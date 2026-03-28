Actualizan sobre abastecimiento de la leche en la provincia

Una de las principales preocupaciones del pueblo matancero durante las últimas semanas es la entrega de la leche para niños, la cual se ha visto afectada en determinados lugares por más de 20 días.

Al respecto, Reynaldo Ramírez Martínez, director comercial de la Empresa de Productor Lácteos en la provincia brindó información al Periódico Girón.

“Hoy estamos en una contingencia en la cual no poseemos combustible desde hace alrededor de 15 días, cuando de manera regular nosotros consumíamos un promedio de 900 litros (l) diarios para el acopio y la distribución. Cuando empezó este período, solamente nos asignaron 216 l para garantizar la leche de la ciudad de Matanzas.

“Debido a esto, no teníamos combustible para poder alimentar la UEB de Colón, uno de los establecimientos que distribuye leche en la provincia, siendo el encargado de abastecer a los municipios de Colón, Cárdenas, Jovellanos, Perico, Martí, Los Arabos, Jagüey Grande, Calimete y Ciénaga de Zapata.

“Por lo que se cruzaron a todos los municipios, es decir, reciben el alimento directamente de la agricultura, a excepción de Matanzas, Cárdenas, Ciénaga de Zapata y parte de Colón”, declaró el directivo.

Imagen tomada por uno de los integrantes de los grupos de supervisión a un termo de acopio de leche.



Hoy, el principal problema para abastecer las bodegas de este líquido es recoger la leche de las vaquerías, debido a la falta de combustible, por ello, los municipios de Ciénaga de Zapata, Cárdenas y la cabecera son los más afectados en estos momentos, teniendo en cuenta que su distribución solo estaba ocurriendo una o dos veces porque el acopio existente en la provincia no cubría la demanda.

Ramírez Martínez comenta que en el caso de Cárdenas se necesita al menos cuatro mil 800 l diarios de leche, pero al no recibir de sus principales productores radicados en Perico y Martí, solo poseían 800 l que se acopiaban en el mismo territorio.

Es así como solo se pudo cruzar la zona rural con la parte de Boca, Cantel, Guásima y algunas bodegas de la periferia. En cuanto a la Ciénaga de Zapata, explicó que se trazó una estrategia de trasladar la leche de Jagüey Grande para el lugar y así garantizar un poco al municipio.

“En cuanto a Matanzas, la ruta más afectada es Playa-Peñas Altas, que desde el día 22 del mes de febrero no recibía leche, luego el Naranjal y Matanzas siguiendo las rutas establecidas. Pueblo Nuevo fue la última en recibir leche durante la última rotación.

“Ahora nos volvieron a reabastecer de combustible con una disminución, pues de 216 l obtuvimos 197”.

Gracias a ello, desde la semana pasada se ha podido distribuir las rutas de Playa, Peñas Altas, Naranjal y Matanzas Oeste, y próximamente se debe suministrar a Versalles y en dependencia de la leche que llegue a la industria a las rutas de Matanzas Este y Pueblo Nuevo hasta seguir nuevamente con la rotación, según informó el director comercial.

A raíz de la ausencia de combustible ha surgido la inquietud en varios pobladores si sería posible sustituir el transporte por una modalidad eléctrica.

En respuesta, Reynaldo Ramírez Martínez declaró que realizar dicha acción en un transporte eléctrico resulta difícil, sobre todo por la distancia, pues hay establecimientos cercanos a las vaquerías, pero la mayoría son de zonas lejanas, como es el caso de la vaquería de Pedro Betancourt, que es la de mayor producción en estos momentos. Además, agregó que habría que buscar materiales especiales para su almacenamiento.

Según la disponibilidad de combustible y la producción de leche se continuará suministrando a las bodegas para hacer llegar este alimento a los más pequeños de la familia.

Beatriz Mendoza/ Periódico Girón