28 de marzo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Defensoría: Por el derecho del los más vulnerables

27 de marzo de 2026 Yunielis Moliner Isasi
La institución tiene el objetivo de proteger, garantizar y restablecer los derechos de personas en situación de vulnerabilidad.
Con más de 580 defensores en todo el territorio nacional, la Defensoría del Ministerio de Justicia de la República de Cuba ofrece una atención a las personas vulnerables.
La institución tiene el objetivo de proteger, garantizar y restablecer los derechos de personas en situación de vulnerabilidad. Surge como parte de las transformaciones legales impulsadas tras la Constitución de 2019 y el Código de las Familias.
Esta estructura dirige su atención a grupos que enfrentan desventajas sociojurídicas, entre ellos niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, ciudadanos en situación de discapacidad y víctimas de violencia o discriminación.
Su misión es acompañarlos y ofrecerles herramientas que les permitan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
El trabajo de la Defensoría se organiza en tres líneas fundamentales para garantizar el cumplimiento de la ley.

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