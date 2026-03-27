Desarrollan bastión universitario en Matanzas 

El Cuartel de Bomberos y Museo Enrique Estrada, enclavado en la cabecera provincial, acogió en horas de la mañana de hoy el Bastión Estudiantil Universitario.

La actividad que da cumplimiento al principio revolucionario de la preparación de la población para la guerra de todo el pueblo desde tiempos de paz, contó con la presencia de autoridades del Ministerio del Interior en la provincia, profesores de la Universidad de Matanzas y estudiantes de zonas cercanas a la institución.

La vicerrectora primera de la casa de altos estudios yumurina, Leticia Fuentes, comentó que el Bastión Universitario es una actividad pensada por la academia para reforzar la preparación integral de sus estudiantes.

“En medio de un contexto complejo para el país como consecuencia del recrudecimiento de la política hostil norteamericana, es un derecho ciudadano estar preparado para la defensa de su patria”.

“Resulta una experiencia enriquecedora para nosotros como profesores y para los propios estudiantes poder conocer las acciones que se deben realizar en caso de un ataque armado y la posición que ocupamos para la defensa».

Una demostración de combate cuerpo a cuerpo por miembros de la Brigada Especial, junto a la identificación de lugares con la existencia de droga y acciones de rescate y salvamento, formaron parte del programa de la jornada.

Junto al cuartel de bomberos, la Universidad de Ciencias Médicas de la provincia, el campo de tiro del reparto Reynolds García y el estadio Palmar de Junco sirvieron de sede al Bastión Estudiantil Universitario en el municipio Matanzas.