La ONEI confirma una inflación del 2,58% en febrero

De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) , el Índice de Precios al Consumidor (IPC)—indicador que mide la variación de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de los hogares—registró en febrero de 2026 un alza mensual del 2,58 %.

El dato, evidencia un aumento sostenido: la inflación acumulada en los dos primeros meses del año ya alcanza el 3,27 %, mientras que la variación interanual (febrero 2025 – febrero 2026) se disparó al 12,33 %. Estos números, publicados por el organismo oficial de estadísticas, reflejan un deterioro acelerado del poder de compra de la población.

El estudio de la ONEI revela un cambio de tendencia preocupante en el sector del transporte, que pasó de ser la quinta división con mayor incidencia en enero al segundo lugar en febrero, contribuyendo con un 30,43 % al aumento mensual. El organismo oficial vincula directamente este ascenso al impacto de las restricciones en el suministro de combustibles impuestas por el gobierno norteamericano.

Mientras tanto, la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser la principal responsable de la inflación, con una incidencia del 46,98 %. Dentro de este rubro, la ONEI señala que los productos con mayor efecto en la variación fueron la carne de cerdo, el arroz y la malanga