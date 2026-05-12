Construcción y Electricidad lideran los mejores salarios en Cuba

Los sectores de la Construcción, con 15. 000 pesos de promedio mensual, y Electricidad, 13. 000 pesos, lideraron los salarios en Cuba durante el pasado año, según detalla una publicación de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

La propia fuente reseña que fueron los únicos que superaron los 10 mil pesos de ingreso promedio, y registraron además los mayores incrementos respecto al año 2024.

En el extremo opuesto, las actividades peor remuneradas fueron “Otras actividades de servicios comunales, de asociaciones y personales”, con un salario medio de solo 4 mil 400 pesos, y “Comercio, reparación de efectos personales”, con 4 mil 700 pesos. Estos dos sectores fueron los únicos cuyo ingreso promedio quedó por debajo de los 5 mil pesos mensuales, muy lejos de los 6 mil 900 pesos que marcó la media nacional.

Esta brecha salarial refleja la heterogeneidad del mercado laboral cubano, donde las ramas vinculadas a la inversión y los servicios básicos concentran las mejores retribuciones, mientras que el comercio y los servicios personales se mantienen en los niveles más bajos.

No obstante, el poder adquisitivo de estos ingresos queda condicionado por el comportamiento de los precios. Según la última actualización del Índice de Precios al Consumidor, la inflación sostenida erosiona las ganancias nominales, lo que reduce el impacto real de las subidas salariales, incluso en los sectores con mejores cifras como Construcción y Electricidad.