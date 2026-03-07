Cuba abre con triunfo ante Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol

El equipo de Cuba debutó con victoria en el Sexto Clásico Mundial de Béisbol tras derrotar tres carreras por una a Panamá en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.

El conjunto antillano mostró dominio desde temprano y sostuvo la ventaja con un pitcheo efectivo durante la mayor parte del encuentro.

La ofensiva cubana marcó el ritmo desde el segundo inning. Yoelkis Guibert conectó un cuadrangular en solitario que colocó delante a la selección nacional.

Una entrada más tarde, Yoan Moncada amplió la diferencia con un bambinazo por el jardín izquierdo con un corredor en posición anotadora.

El abridor zurdo Liván Moinelo firmó una sólida actuación desde el montículo. El pinareño trabajó con control, permitió apenas dos imparables y retiró a cuatro rivales por la vía del ponche, para encaminar el juego a favor del conjunto dirigido por Cuba.

Tras su salida, Yariel Rodríguez asumió el relevo y mantuvo el dominio sobre la ofensiva panameña hasta la séptima entrada. El derecho sostuvo la ventaja y evitó cualquier intento de reacción del rival durante ese tramo del partido.

En la recta final, Emmanuel Chapman se encargó del relevo y permitió la única carrera de Panamá y fue sustituido ante su descontrol por Darien Núñez quien resolvió la entrada dominando al bateador panameño.

El Team Asere mostró mejor equilibrio entre ofensiva y defensa en comparación con los juegos de preparación. Sin embargo, algunos bateadores aún no encuentran su ritmo, entre ellos Erisbel Arruebarruena y Alfredo Despaigne, dos piezas con capacidad para aportar mayor producción ofensiva en los próximos compromisos.