Celebran aniversario 65 del Minint en Matanzas

El aniversario 65 de la creación del Ministerio del Interior (Minint) fue celebrado esta mañana, con una ceremonia en la sede provincial de la institución en Matanzas, en la que se puso de manifiesto la lealtad de sus miembros y su voluntad de resistencia y victoria.

Numerosos combatientes fueron ascendidos en su grado militar y algunos de ellos y varios colectivos recibieron la condición “Fieles a su legado”, en el año del Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro.

El Comité provincial del Partido, la FMC, CDR, la Región Militar y otros organismos y organizaciones de Matanzas entregaron reconocimientos por la labor desplegada por la institución durante más de seis décadas de duro batallar para garantizar la seguridad del Estado, el orden interior y la tranquilidad ciudadana.

El Ministerio del Interior de Cuba fue creado el 6 de junio de 1961, en un momento de grandes tensiones internacionales, bajo la dirección del Comandante Ramiro Valdés Menéndez, como un pilar de la seguridad nacional y por la necesidad de proteger al pueblo frente a atentados, sabotajes y planes de subversión.