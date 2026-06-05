Acciones de la industria alimentaria frente al arreciamiento del bloqueo

Este viernes, 5 de junio, en la Mesa Redonda estará una representación de la Industria Alimentaria, encabezada por el ministro del sector y los presidentes de la OSDE Alimentaria, Agroalimentaria y Pesca.

El espacio informará a la población sobre las medidas que toma la industria para seguir activa en medio del recrudecimiento del bloqueo, así como el aseguramiento a la producción del pan de la población y funcionamiento de los molinos.

El programa se transmitirá desde las 7:00 pm por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba y los canales en redes de Cubadebate y ala Mesa Redonda.

Asimismo las acciones encaminadas a la transformación energética que han permitido la continuidad de la producción.