Cuba celebra el Día Mundial del Medio Ambiente

Cuba muestra hoy avances en la implementación de la política ambiental en medio de un contexto adverso, teniendo como premisa que se trata de un tema cultural que involucra al Estado y a toda la sociedad.

La mayor de las Antillas celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con resultados tangibles a despecho de que son tiempos difíciles, en los que se emplean nuevas vías para retomar prácticas como las visitas las comunidades, ecosistemas, y áreas protegidas y así seguir estudiándolos.

El ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez en conferencia de prensa efectuada en la sede de Citmatel, en La Habana, explicó que existen obstáculos para materializar los planes de manejos, de ahí que los logros obtenidos tienen un matiz especial. Hoy no estamos trabajando en condiciones normales, pero el principal desafío es que tenemos que seguir laborando de manera proactiva.

Está reconocido que el archipiélago cubano forma parte de los 35 puntos calientes de la biodiversidad del planeta y eso es una gran responsabilidad para el país, estos lugares en la nación antillana reflejan una región con una excepcional de concentración de ecosistemas y forma parte de nuestro patrimonio natural.

Gracias a la ciencia cubana se reconocen 36 mil 729 especies y los grupos más diversos son insectos, plantas y hongos. Alrededor del 40 por ciento (%) de ellas son endémicas, y los mayores organismos están concentrados moluscos, reptiles y anfibios.

En la medida que podamos investigar más serán mayores los aportes en pos del desarrollo del país, comentó el titular.

El sistema de áreas protegidas sigue en ascenso, en el 2025 fueron aprobadas 13, sumando más de 80 mil hectáreas a la que ya teníamos cubriendo el 16, 37 % de superficie terrestre y aproximadamente el 30 % de la marina, algunos casos poseen las dos categorías. En lo adelante, debemos lograr un monitoreo que sea mucho más basado en la tecnología, señaló el ministro. Hoy el país cuenta con 156 áreas protegidas aprobadas por el Consejo de Ministro, y estas contienen los manglares, arrecifes coralinos y los bosques de montañas. Las mismas tienen planes de manejo y seguimiento permanentes. De manera prioritaria quedaron autorizados los llamados Sitios de Esperanza, que son áreas protegidas que tienen destaque por determinadas especies de corales, entre ellas están el Parque Nacional Guanahacabibes, el de la Ciénaga de Zapata y Jardines de la Reina. Se suman –añadió Rodríguez- el refugio de vida silvestre Laguna de Maya y Santa Lucía. No solo se trata de conservar, sino también del desarrollo sostenible de los ecosistemas, por ejemplo es posible obtener ingresos a través del buceo contemplativo, recomendó el científico antillano. El índice de boscocidad crece anualmente y hoy estamos en el 32,2 por ciento, y el país tiene marcado como potencial un 33 por ciento. El 71 % de los bosques cumplen funciones de protección y conservación, pero es necesario prestarle mucha atención al fenómeno de los incendios forestales, dijo Rodríguez, quien resaltó la continuidad de los estudios sobre los humedales, bosques y los pastos marinos. Cuba –destacó el ministro- cuenta hoy con alto grado académico en este campo que le permite realizar intercambios al más alto nivel con expertos de otras latitudes. Con información de Prensa Latina