La gente pasa y nos mira abrazar la poesía (+fotos)

Como parte de la jornada Marzo Literario, en el céntrico parque de la Libertad poetas matanceros acompañados por la Banda de Conciertos de Matanzas y la Escribanía El Concilio, recitaron décimas y sonetos de reconocidos escritores como José Martí, padre del verso noble e identitario.

Durante el transcurso de la actividad algunos citadinos se unieron a los artistas a cargo del espacio La gente pasa y nos mira, cuya intención constituía acercar la poesía cubana al pueblo que es al mismo tiempo consumidor e inspiración.

Los coordinadores del evento, Daniel Cruz Bermúdez, Maylan Álvarez, Alfredo Zaldívar y Náthaly Hernández Chávez, también amenizaron la tarde con la lectura de poemas de corte humorístico y cartas de amor y desamor realizadas por encargo de forma gratuita.

Emprendimientos de la provincia como la tienda de regalos Caprichitos, el Café Roque de la poetisa yumurina Mae Roque y otros relacionados con la literatura, trasladaron parte de su arte hacia el centro de la ciudad para apoyar el espacio cultural patrocinado por Ediciones Aldabón y la filial matancera de la Asociación Hermanos Saíz.