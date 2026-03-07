Celebran jornada de la FMC en Jovellanos

JOVELLANOS-.En saludo al 8 de Marzo, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el municipio realizó una jornada especial que incluyó la visita a la Empresa Filial Suchel Jovel, ubicada en el Consejo Popular Luisa en este territorio.

La actividad tuvo como propósito reconocer el papel de la mujer en la sociedad y destacar la importancia de las entidades económicas que sostienen el desarrollo del miunicipio.

Durante el recorrido se subrayó el compromiso de la empresa con la producción y los servicios, reafirmando la condición de una de las instituciones más relevantes para la economía local.

Con esta jornada, la FMC Municipal ratifica su apoyo a la población y su empeño en fortalecer la unidad comunitaria, en un contexto de celebración y reconocimiento a las mujeres cubanas.