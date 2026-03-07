CEDAI apoya cambio de matriz energética en Matanzas

La instalación de sistemas solares fotovoltaicos en entidades que brindan servicios a la población avanza en el territorio con la participación de la mipyme estatal Soluciones CEDAI Atenas.

Su directora general, Tania Suárez García, explicó que la entidad trabaja de conjunto con COPEXTEL en el montaje de 108 kits solares de dos kilowatts, destinados a respaldar servicios esenciales en instituciones como policlínicos, bancos, hogares de ancianos, casas de abuelos y hogares maternos.

Hasta el momento se han instalado siete sistemas: en los policlínicos Carlos Verdugo, La Playa y Versalles; en las oficinas comerciales de la OBE de Pastorita y Versalles; y en dos sucursales bancarias, la de Ayuntamiento y la ubicada frente a ETECSA.

La directiva señaló que esta última sucursal también beneficia directamente a su entidad, pues son clientes de esa oficina bancaria, que atiende a una gran cantidad de población, por lo que la instalación del sistema contribuirá a mantener la continuidad de los servicios.

Suárez García añadió que la empresa también brinda estos servicios a formas de gestión no estatal, entre ellas mipymes y trabajadores por cuenta propia. Actualmente cuentan con alrededor de 150 solicitudes, que se encuentran en fase de levantamiento técnico y elaboración de proyectos.

Cada instalación requiere evaluar previamente la demanda energética de la entidad y las condiciones del lugar para la colocación de los paneles solares, precisó la especialista.

Estas acciones forman parte de la estrategia del país para avanzar en el cambio de la matriz energética y el uso de fuentes renovables.